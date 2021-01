Buccia di banana: i consigli per la beauty routine

Una lista di modi utili per integrare la buccia di banana nella routine di bellezza e migliorare la luminosità della vostra pelle.

Ricca di vitamina C e di sali minerali la banana è un frutto che non fa bene solo all’organismo ma anche alla pelle. In molti la utilizzano all’interno della loro beauty routine. Ecco una lista di modi utili per integrare la buccia di banana nella routine di bellezza; un ultimo consiglio: utilizzate un prodotto fresco, appena sbucciato e tenuto lontano da fonti di calore e luce diretta.

Piccole ferite, lividi e punture di insetti, schegge e scrub, i rimedi naturali sono davvero tantissimi.

Buccia di banana: come impiegarla nella beauty routine

La buccia di banana è uno straordinario alleato per la nostra beauty routine, ecco una lista di consigli per impiegarla al meglio: