Borsa frigo: i modelli più adatti per andare al mare

La borsa frigo è uno strumento indispensabile quando ci si reca al mare: ecco i modelli più adatti, dal buon isolamento termico.

L’arrivo dell’estate rappresenta il momento ideale per organizzare una giornata in spiaggia e, come nelle più radicate delle tradizioni italiane, non può mancare il classico pranzo al sacco conservato nella borsa frigo. Si tratti di un pasto frugale o di una semplice soluzione per mantenere fresche le bevande, questo strumento è decisamente presente lungo i litorali dello Stivale. Ma quali sono i modelli più adatti per andare al mare?

Sul mercato esistono le più svariate tipologie di borsa termica, tuttavia sono molti i fattori da prendere in considerazione prima di procedere con l’acquisto. Innanzitutto, bisogna differenziare la borsa frigo dal frigorifero portatile: la prima è realizzata in morbidi materiali isolanti che, con l’aiuto di mattoncini di ghiaccio o “polaretti”, mantengono a lungo basse temperature. I secondi, invece, sono dei box ben più tecnologici, spesso dotati di piccoli compressori a batteria, ricaricabili tramite USB o la presa accendisigari dell’automobile. Altro fattore da tenere in considerazione è il design a zaino oppure a tracolla, quindi i materiali impiegati per l’isolamento termico. Alcuni presentano delle stoffe tecniche, altre invece delle camere isolanti con spugne o schiuma, altri ancora delle pareti interne in plastica oppure metallo. Infine, è bene prestare attenzione alla capienza, solitamente espressa in litri. Di seguito, qualche consiglio.

Borse frigo: i modelli migliori

Esonmus, borsa termica a tenuta stagna

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione pratica e versatile, utile in qualsiasi condizione d’utilizzo, Esonmus propone una borsa termica a tenuta stagna, in tessuto Oxford 600D, resistente all’usura e agli strappi. Grazie a un’imbottitura in schiuma di polietilene, questa soluzione offre un buon isolamento termico per gran parte della giornata, reso ancora più efficace dalla presenza di un’apposita pellicola in alluminio per evitare perdite accidentali che potrebbero influire sulla temperatura. Dalle dimensioni abbastanza compatte – 23x16x25 centimetri – questa borsa offre una buona capienza, completata anche da due comodissime tasche laterali e da una comoda tracolla per il trasporto. Può essere una soluzione ideale per trasportare frutta, bevande e pasti, ma anche il biberon e i succhi dei bambini.

Date le dimensioni e la versatilità d’uso, la soluzione di Esonmus non è solo pensata per l’uso in spiaggia, ma anche ogni giorno, ad esempio per mantenere sempre protetto il pasto da portare al lavoro. Secondo gli utenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : praticità, dimensioni che la rendono perfettamente trasportabile, tessuto tecnico di qualità;

: praticità, dimensioni che la rendono perfettamente trasportabile, tessuto tecnico di qualità; Contro: non adatta per trasportare grandi pranzi, tenuta del calore o del freddo migliorabile.

La borda Esonmus è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.99 euro. Qui per acquistarla.

Thermos Radiance 36, borsa termica isolante

Da Thermos, uno dei leader nei prodotti isolanti sia per il caldo che per il freddo, arriva la borsa termica Radiance 36, perfetta per tutti gli usi della famiglia. Con una capienza di 30 litri, questa soluzione è costruita in poliestere 500D e 300D, al 100% senza PVC. Dalle dimensioni approssimative di 33x34x27 centimetri, la borsa è stata costruita per evitare le perdite sia di calore che di liquidi, inoltre approfitta della tecnologia soTec Premium, grazie a una speciale schiuma in PE che mantiene a lungo la temperatura desiderata dei prodotti. Dotata anche di tasche laterali, di una tracolla e di una comoda zip, permette di accedere facilmente al suo contenuto. Inoltre, è compatibile con i principali mattoncini o “polaretti” di raffreddamento, un fatto che ne rende l’uso certamente più agevole sulle calde spiagge dell’estate.

Perfetta anche per il trasporto di lattine, fino a 24 a seconda delle dimensioni prescelte per la borsa, può contenere anche bottiglie da 1.5 litri di bevande, adagiate però orizzontalmente sul fondo. Secondo gli utenti di Amazon, questa proposta presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : pratica da trasportare, ottimo materiale isolante, tenuta della temperatura desiderata per parecchie ore;

: pratica da trasportare, ottimo materiale isolante, tenuta della temperatura desiderata per parecchie ore; Contro: non eccessivamente grande, dopo qualche ora il freddo comincia a diminuire, soprattutto se non sono presenti mattoncini refrigeranti.

La soluzione di Thermos è proposta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 23.41 euro. Qui per acquistarla.

Lifewit, borsa termica a zaino

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione a zaino, così da rendere il trasporto ancora più agevole, Lifewit propone la sua borsa termica realizzata in tessuto Oxford 1680D. Resistente all’acqua e allo sporco, presenta un rivestimento in fogli di alluminio e schiuma EPE da 8 millimetri, per garantire una buona tenuta della temperatura nelle più svariate condizioni di utilizzo. Con una capienza di circa 35 litri, e dimensioni di circa 37x31x21 centimetri, questa soluzione è ideale sia per la spiaggia che un pic-nic all’aperto, ma anche come soluzione quotidiana per il lavoro. Prevede inoltre tasche multiple, per conservare tovaglioli, posate, chiavi e qualsiasi altro piccolo oggetto.

La tracolla e le bretelle dello zaino prevedono una speciale imbottitura per ridurre l’affaticamento sulla schiena e sulle spalle, offrendo così il massimo del confort durate l’uso. Secondo gli acquirenti su Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : soluzione pratica, versatile, facile da trasportare e resistente anche all’aperto;

: soluzione pratica, versatile, facile da trasportare e resistente anche all’aperto; Contro: la chiusura a zip per alcuni risulta troppo delicata.

La borsa Lifewit è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 27.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Per le caratteristiche tecniche, i materiali di elevata qualità, la praticità d’uso e la garanzia di un brand storico nella produzione di prodotti isolanti, la redazione sceglie la borsa termica di Thermos. Anche le altre proposte, tuttavia, possono rispondere alle più comuni necessità durante una giornata in spiaggia.