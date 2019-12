Borraccia termica: i modelli più performanti

La borraccia termica è essenziale per mantenere le bevande calde o fredde a lungo: ecco come funziona e i modelli più performanti.

Scegliere una borraccia è certamente un modo intelligente per rispettare l’ambiente: trasportare le bevande che si consumano durante la giornata all’interno di questi accessori, infatti, permette di evitare l’acquisto continuo di bottiglie di plastica. Eppure, per mantenere la temperatura calda o fredda dei liquidi, non bastano le semplici soluzioni in metallo o proprio in plastica, offerte a pochissimi euro. È infatti necessario acquistare una borraccia termica, ovvero realizzata in materiali isolanti per evitare la dispersione del calore. Come funziona e quali sono i modelli più performanti?

Le borracce termiche, a differenza di quelle più classiche, sono realizzate in acciaio e in alluminio e prevedono al loro interno una speciale camera isolante, che permette di trattenere il calore. In genere garantiscono 12 ore di tenuta per le bevande calde e 24 per quelle fredde, anche se le tempistiche possono variare in base al modello e alle sue peculiarità tecniche. Di seguito, qualche consiglio.

Borracce termiche: le migliori

Proworks, borraccia termica in acciaio

Per chi fosse alla ricerca di una borraccia termica resistente e leggera, Proworks offre la sua soluzione in acciaio inox, con camera isolante. Lo strumento permette di mantenere le bevande calde fino a 12 ore, mentre quelle fredde fino a 24 ore. Molto comoda da trasportare, priva di BPA e ftalati e dal design accattivante, può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata, anche quando si fa sport. Resistente alla corrosione, vede una manutenzione molto semplice: basta risciacquarla e asciugarla dopo l’uso. Non è però compatibile con la lavastoviglie o i forni, per evitare di danneggiare la sua camera isolante.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 18.95 euro. Qui per acquistarla.

720°DGREE, borraccia isotermica

Da 720°DGREE, invece, arriva una borraccia con tecnologia a doppia parete, capace di garantire fino a 750 ml di capienza. Realizzata sempre in acciaio inossidabile, garantisce 12 ore di tenuta per le bevande calde e 24 per quelle fredde, inoltre la Extra Coating in rame rende la dispersione del calore ancora minore. Poiché non viene realizzata con materiali plastici, è completamente priva di BPA, BPS e ftalati: un fatto molto importante per evitare la contaminazione dei liquidi. Il design affusolato e accattivante, inoltre, garantisce un’ottima presa: l’ideale per portarla sempre con sé, anche durante l’attività sportiva più intensa.

La borraccia è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 26.97 euro. Qui per acquistarla.

Chilly’s, borraccia a tenuta stagna

Isolante, disponibile in diversi colori e in varie capienze, la borraccia termica di Chilly’s è l’ideale per chi fosse alla ricerca di una soluzione a tenuta stagna. Realizzata in acciaio inox a uso alimentare, garantisce 12 ore di tenuta per le bevande calde e 24 per quelle fredde, il tutto in una struttura resistente ed esente da ruggine. Non contiene sostanze plastiche dannose, come BPA e ftalati, inoltre la sua doppia camera evita la formazione di condensa sulle pareti esterne. Il design leggero e affusolato, inoltre, rende il prodotto compatibile con i portabicchieri delle autovetture.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 20 euro. Qui per acquistarla.

UMI, borraccia Essential

Elegante e facile da trasportare, la borraccia UMI Essential è realizzata in acciaio inossidabile 18/8, un fatto che la rende molto resistente all’usura e agli urti. Priva di BPA e dalla chiusura ermetica per evitare perdite, garantisce 12 ore di tenuta per le bevande calde e 24 per quelle fredde, grazie a uno strato di isolamento a vuoto d’aria. Facile da lavare a mano, grazie a il livello di manutenzione davvero ridotto, la borraccia viene offerta con ben un anno di garanzia.

Questa soluzione è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 18.95 euro. Qui per acquistarla.

KollyKolla, bottiglia termica

Per chi fosse alla ricerca di una bottiglia termica, in varie dimensioni e colori e pensata anche per i bambini, KollyKolla offre la sua soluzione senza perdite e senza condensa. Il dispositivo vede un tappo in silicone alimentare per evitare qualsiasi tipo di gocciolamento, mentre il corpo è in acciaio inox e garantisce una durata di 12 ore per i liquidi caldi e 24 per quelli freddi. Il cappuccio Fip, inoltre, permette di abbeverarsi senza la necessità di svitare il tappo a ogni singola ripetizione.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – compreso tra 13.99 e 21.89 euro. Qui per acquistarlo.