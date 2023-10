Bonus trasporti: 1° novembre click day, stanziati nuovi fondi

A partire dalle ore 8 del 1° novembre, potrà essere nuovamente richiesto il bonus trasporti, il contributo di 60 euro per l'acquisto di biglietti e abbonamenti locali, regionali e nazionali. L'agevolazione è disponibile per chi ha un ISEE inferiori o pari a 20000€. Per novembre, sono stati inoltre stanziati ulteriori fondi.

Bonus trasporti: 1° novembre click day, stanziati nuovi fondi

Il bonus trasporti del prossimo mese potrà essere richiesto a partire dalle ore 8:00 del 1° novembre 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’aggiunta di ulteriori 35 milioni di euro, per coprire le richieste sempre crescenti dei cittadini che cercano di beneficiare dell’agevolazione.

Come richiederlo

La procedura per richiederlo rimane invariata rispetto ai mesi precedenti. Gli interessati dovranno accedere alla piattaforma digitale ministeriale utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica.

L’importo e le condizioni del bonus

Come nei mesi precedenti, il bonus trasporti di novembre offre un contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali. È importante notare che questa agevolazione è rivolta alle persone con un reddito uguale o inferiore a 20.000 euro. Non è necessario presentare l’ISEE, ma basta un’autodichiarazione.

Il bonus può essere utilizzato per un solo abbonamento, annuale o mensile, per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, o nazionale. Il periodo di validità è limitato al mese solare di emissione, mentre per gli abbonamenti è possibile utilizzare il contributo anche per periodi successivi. L’agevolazione può essere richiesta per sé stessi o per un minorenne a carico.

Il successo della misura

Il bonus trasporti ha ottenuto un notevole successo fin dalla sua introduzione. Nel mese di ottobre, ben 213.280 persone hanno presentato domanda per l’agevolazione, comportando un costo di 12.221.775 euro per lo Stato. Questo importo include i fondi residui dei bonus richiesti a settembre e i 12 milioni di euro stanziati dal decreto n. 131 del 29 settembre 2023.

Un dato interessante è che il bonus trasporti risulta particolarmente apprezzato dalla fascia giovanile, con il 57,2% dei beneficiari che rientrano in questa categoria.