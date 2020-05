Bonus monopattini elettrici: 5 modelli da acquistare

Fonte immagine: Unsplash

Il Bonus Monopattini garantisce fino a 500 euro per l'acquisto di uno strumento di mobilità sostenibile: ecco i modelli migliori.

Parliamo di: Monopattini elettrici

Arriva il Bonus Monopattini, un incentivo fino a 500 euro per l’acquisto di un mezzo per la mobilità sostenibile. È questa l’ultima iniziativa voluta dal Governo Conte per rilanciare l’economia italiana nella Fase 2 della pandemia da coronavirus: un rimborso per coloro che decideranno di acquistare biciclette, monopattini, hoverboard, segway e molto altro ancora. Ma sul fronte dei monopattini elettrici, quali sono i 5 migliori modelli da acquistare?

Prima di cominciare, è bene sottolineare come il Bonus Monopattini non sia per tutti: l’incentivo sarà garantito unicamente ai residenti delle città con più di 50.000 abitanti. Il bonus potrà essere richiesto per tutti gli acquisti dal 4 al 31 dicembre 2020.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Xiaomi si è rapidamente affermata come uno dei produttori di monopattini elettrici tra i più quotati, raccogliendo ampie fette di mercato. Merito soprattutto del Mi Electric Scooter Pro, una soluzione versatile e perfetta per l’utilizzo in un contesto cittadino.

Grazie alla sua capacità da 474Wh e alla batteria da 18650 mAh, questo monopattino assicura 45 km di autonomia, a una velocità di 25 chilometri orari. Dotato di sistema frenante a disco e di possibilità di ricarica cinetica durante l’uso, il prodotto incorpora delle ruote da 8.5 pollici per il massimo dell’affidabilità su qualsiasi tipo di strada.

Completano la dotazione una scocca solida e pieghevole, un display LCD luminoso e la perfetta integrazione con tutti gli smartphone in commercio, in particolare gli stessi prodotti da Xiaomi. Il tutto per 499 euro di prezzo.

Ninebot Max G30 ed ES2

Segway è un nome che da sempre è sinonimo di mobilità sostenibile e anche sul fronte dei monopattini il marchio mantiene la sua affidabilità.

Il primo modello da tenere in considerazione è il Ninebot Max G30, capace di raggiungere i 65 chilometri di autonomia a una velocità di 25 chilometri orari. Versatile e adatto a molteplici tipologie di terreno, grazie alle ruote tubeless da 10 pollici, questo modello monta un motore da 350W, capace di giungere a picchi di 750W. È proposto in vendita a 799 euro.

Per chi fosse alla ricerca di un modello ancora più leggero e versatile, l’ES2 è la soluzione adatta. Grazie al suo motore da 300W, con picchi di 700, garantisce un’autonomia di quasi 20 chilometri, con velocità regolabili dai 10 ai 25 chilometri orari. Dotato di doppio ammortizzatore, garantisce una guida snella e scattante su qualsiasi tipologia di terreno, il tutto a un prezzo di 549 euro.

Urbetter Kugoo S1 Pro

Dal prezzo contenuto – solo 320 euro – e dalla grande praticità in ambito urbano, il monopattino Urbetter Kugoo S1 Pro è adatto davvero a tutti. Grazie al suo motore da 350W offre un’autonomia di 30 chilometri, per una velocità massima di 30 chilometri orari.

Leggero e facile da trasportare, grazie ai suoi 11 chilogrammi di peso, presenta ruote da 8 pollici e un freno a pedale sulla ruota posteriore. Snello e senza troppi fronzoli, è la soluzione perfetta per chi deve effettuare piccoli spostamenti in città e non necessità di funzionalità estremamente avanzate. Sempre in ambito urbano è comodo per la sua trasportabilità: poiché molto leggero, si potrà passare dalla strada a un trasbordo su mezzo pubblico senza troppe difficoltà.

Vivobike E-Scooter S3

Simile nel prezzo al precedente – circa 375 euro – il monopattino elettrico E-Scooter S3 di Vivobike offre comodità e leggerezza. Incorpora una batteria facilmente sostituibile, capace di garantire un’autonomia di circa 18 chilometri, a una velocità di 25 chilometri orari.

Incorpora inoltre un freno a disco, delle ruote da 8.5 pollici ed è molto leggero da trasportare, grazie ai suoi 12.5 chilogrammi totali. Il motore non è potentissimo ma più che sufficiente per affrontare qualsiasi necessità di spostamento in ambito cittadino.