Bonus mobilità a 210 milioni: incentivi bici, app dal 4 novembre

Fonte immagine: Foto di Pexels da Pixabay

Novità per quanto riguarda Bonus mobilità e incentivi bici: il Ministro Costa annuncia budget da 210 milioni di euro e app in arrivo a novembre.

Novità dal Ministro Sergio Costa sul fronte Bonus mobilità e incentivi bici. Il responsabile del Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un post Facebook aggiornando gli italiani sull’iter di approvazione del decreto attuativo. Informazioni utili anche nell’ottica del lancio dell’attesa app Web attraverso la quale inoltrare le proprie richieste.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Costa il decreto attuativo relativo al Bonus mobilità è stato registrato domenica alla Corte dei Conti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è previsto per sabato 5 settembre. Da qui scatteranno i tempi tecnici affinché la società coinvolta possa terminare il portale. Serviranno inoltre, ha sottolineato Costa, per assicurare le risorse aggiuntive assegnate:

Il fondo è stato quasi raddoppiato: da 120 milioni a 210 milioni di euro proprio grazie ad un lavoro congiunto tra Governo e Parlamento, che ringrazio. Adesso chiediamo ancora qualche giorno di pazienza. Dal 5 settembre partiranno i 60 giorni necessari alla società per finire il portale e per assicurare la possibilità di utilizzare queste risorse aggiuntive che- grazie a un assestamento di bilancio – saranno operative affinché nessuno rimanga indietro. Vogliamo che chi abbia acquistato una bicicletta o un altro mezzo di trasporto individuale, caricando la fattura o scontrino parlante, possa essere rimborsato nelle modalità previste: fino 500 euro e per il 60% del costo).

Sergio Costa ha concluso il suo intervento sugli incentivi bici e sul Bonus mobilità ricordando i requisiti necessari per usfruire delle agevolazioni e chiedendo ancora un po’ di pazienza:

Stiamo chiedendo quindi ancora un po’ di pazienza, ne sono consapevole, ma con una data finalmente all’orizzonte e l’attesa servirà a poter soddisfare tutti. Intanto ricordo ancora le due cose necessarie da possedere: la fattura dell’acquisto (o in alternativa lo scontrino parlante) e lo SPID personale.