Bonus bici: Bianchi lo raddoppia e lancia T-Tronik Performer

Fonte immagine: Bianchi

Bianchi raddoppia il Bonus Bici previsto per la Fase 2 offrendo ulteriori 500 euro per l'acquisto della nuova e-bike T-Tronik Performer.

Il Bonus Bici previsto nella Fase 2 è tra le novità più attesa dai cicloamatori italiani. Si tratta di un pacchetto di incentivi che vuole promuovere una mobilità sostenibile all’insegna di mezzi quali biciclette, monopattini, overboard e simili. In quest’ottica arriva l’iniziativa “Bianchi Raddoppia“, che assicura ulteriori 500 euro a chi sceglierà la nuova T-Tronik Performer.

Grazie alla campagna lanciata da Bianchi chi vorrà acquistare una T-Tronik Performer vedrà il Bonus Bici raddoppiare da 500 a 1000 euro. Come sottolineato dalla stessa azienda italiana, gli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche sarà valido anche per chi non avrà accesso al Bonus Mobilità (incluso nel Dl Rilancio). Ha dichiarato Fabrizio Scalzotto, CEO Bianchi:

Siamo convinti che la bike economy possa svolgere un ruolo fondamentale in questa fase di ripresa e Bianchi vuole essere protagonista di un momento di cambiamenti profondi.

Bonus Bici Bianchi, come funziona

Attualmente per usufruire del bonus incluso nella campagna “Bianchi Raddoppia” occorrerà visitare il sito https://www.bianchi.com/it/bonusbici/ e compilare il form presente. Si riceverà un coupon, che andrà presentato presso uno dei 370 rivenditori autorizzati. L’iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto 2020 o sino a esaurimento scorte.

T-Tronik Performer e Progetto Lif-E

Il lancio di T-Tronik Performer avviene nell’ambito di Lif-E. Si tratta di un progetto dedicato alla mobilità elettrica intelligente che si basa, spiega Bianchi, su tre elementi: sostenibilità, benessere e innovazione. La nuova nata viene considerata il “modello di punta della collezione”.

T-Tronik Performer è realizzata con un telaio in carbonio full suspension, per combinare leggerezza e rigidità. Il motore è uno Shimano Steps E8000, mentre la batteria è da 630 Wh. Tenuta ottimale anche su superficie sterrate grazie alla forcella Fox 36 Float Factory da 160mm. Ha concluso Scalzotto:

Le e-bikes sono parte integrante del nostro futuro. Già prima, molte persone stavano riscoprendo la bici come mezzo di trasporto, in città e non solo, e questo processo subirà un’accelerazione nei prossimi mesi. Bianchi Lif-E si pone come la soluzione alle nuove esigenze di mobilità, affiancando a una visione umanistica una gamma di e-bike ideale per la strada, la città e la montagna.

Fonte: Bianchi