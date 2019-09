Bomboniere fai da te e solidali: 10 idee

Fonte immagine: Pixabay

Vasetti di spezie home-made, sacchetti con semi di fiori e tante iniziative solidali: queste e altre idee per bomboniere originali in ottica green.

Lasciare un ricordo tangibile di un lieto evento, come un matrimonio, un battesimo o la stessa laurea, è sempre un gesto apprezzato. Negli ultimi anni, tuttavia, la tradizionale bomboniera acquistata in negozio sta lasciando il passo a numerose alternative innovative ed economiche, spesso ideate e realizzate in ottica green.

Se da un lato spopolano le bomboniere fai da te, oggetti di uso comune facili da realizzare autonomamente, dall’altro lato un numero crescente di persone sceglie di condividere con gli invitati e con le persone care un gesto solidale significativo. Le possibilità sono molteplici, adatte ai gusti personali più disparati e a tutte le tasche. Ecco alcune proposte fai da te e i consigli per scegliere bomboniere solidali affidandosi alle organizzazioni certificate.

Spezie e Sali aromatizzati

Il settore enogastronomico offre numerose possibilità per chi sceglie di donare bomboniere originali, utili e sempre apprezzate. Un prodotto gastronomico spesso protagonista delle bomboniere sono le spezie o i sali aromatizzati, prodotti a lunga scadenza che possono essere facilmente dosati in piccoli barattoli o contenitori da decorare e donare agli invitati.

Vasetti di miele fai da te

Un’idea facilmente realizzabile è quella di allestire piccoli vasetti di miele o confetture, fatte in casa o acquistate presso gli agriturismi e le aziende locali. È anche possibile accompagnare i vasetti con pratici spargi-miele di legno, scegliendo le decorazioni che più si avvicinano ai gusti personali e ai colori “tema” dell’evento.

Sacchetti pot-pourri

Un’altra idea di successo riguarda la preparazione di sacchetti contenenti pot-pourri colorato, facilmente realizzabile in casa procurandosi petali di fiori, spezie profumate e scorze di agrumi da seccare ed eventualmente pestare. Sono perfetti i vasetti di vetro da chiudere con un tappo di sughero, ma i più abili possono cimentarsi nella realizzazione di scatoline di cartone da personalizzare.

Sacchetti con semi di piante e fiori

Perfette per chi ama la natura e l’ambiente, le bomboniere possono diventare pratici contenitori o bustine contenenti semi o bulbi di fiori e piante. È sempre preferibile inserire anche un pratico foglietto con le istruzioni per piantare e curare la pianta, che si trasformerà in un ricordo duraturo.

Bomboniere Lilt

La Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), permette di acquistare bomboniere personalizzabili sostenendo la prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza dei malati oncologici. Le proposte sono tante, dai sacchetti in organza alle semplici pergamene con testo personalizzabile. In questo modo, si può spiegare a chi le riceve il significato del gesto.

Bomboniere Telethon

Anche Telethon mette a disposizione diversi tipi di bomboniere solidali personalizzabili permettendo di sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Bomboniere Save The Children

Save The Children permette di scegliere e personalizzare sacchetti porta-confetti, pergamene digitali o vere e proprie bomboniere salvavita: acquistandole è possibile assicurare un servizio rivolto ai bambini bisognosi, come ad esempio un vaccino, una busta di latte terapeutico, un kit scolastico.

Bomboniere Unicef

Le bomboniere solidali Unicef spaziano dalle pergamene ai sacchetti porta-confetti, dai biglietti alle scatoline di legno, permettendo di offrire un contributo all’associazione che si occupa di tutelare e curare i diritti dei minori a livello mondiale.

Bomboniere Greenpeace

Le bomboniere solidali di Greenpeace sono semplici, 100% ecologiche e rappresentano un’opportunità per supportare l’organizzazione che tutela gli ecosistemi più fragili. Facili da montare, sono realizzate in carta riciclata con inchiostri vegetali.

Treedom: alberi da piantare

Infine, una bomboniera green e originale è certamente quella offerta da Treedom, che permette di donare un contributo per piantare a distanza tanti alberi quanti sono gli invitati a un evento e di regalare un albero a ciascuno: è possibile scegliere tra pergamene digitali o altri oggetti che racconteranno il significato del gesto e permetteranno di seguire online lo sviluppo dell’albero.