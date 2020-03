Bolsonaro positivo al coronavirus: ha visto Trump pochi giorni fa

Fonte immagine: Isac Nóbrega via Wikipedia

Il Presidente brasiliano Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus: pochissimi giorni fa ha incontrato Donald Trump a Miami.

Parliamo di: Coronavirus

UPDATE: pochi minuti dopo le 17 del 13 marzo il Presidente ha smentito il contagio, risultando negativo al secondo test.

Il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del coronavirus. È quanto rivela un quotidiano locale, ripreso dalle principali testate internazionali tra cui il New York Post, sottolineando come le condizioni del politico non destino al momento preoccupazioni. Ma gli esperti entrano comunque nel panico: pochissimi giorni fa, infatti, Bolsonaro ha incontrato Donald Trump.

Secondo quanto riferito da Jornal Odia, Bolsonaro sarebbe risultato positivo al primo tampone per il coronavirus e starebbe attendendo la conferma del secondo test di sicurezza, in arrivo nella giornata di oggi:

Attende i risultati della controprova, che dovrebbero giungere venerdì 13, per confermare il suo contagio. L’aria è molto tesa. […] È apparso con una mascherina questa mattina e non ha lasciato il Palácio da Alvorada, la residenza presidenziale.

Così come già accennato, Bolsonaro è tornato in Brasile questa settimana, dopo aver incontrato Donald Trump a Miami lo scorso sabato. Al momento non è dato sapere se l’incontro possa avere rappresentato un’occasione di contagio per il Presidente degli Stati Uniti, il quale già pochi giorni fa si sarebbe rifiutato di sottoporsi a un tampone proprio per la ricerca del coronavirus. Il timore era sorto dopo la scoperta di un contagiato nello staff presidenziale, ma la responsabile della comunicazione della Casa Bianca aveva rassicurato:

Sia il Presidente che il Vice Presidente hanno avuto quasi nessuna interazione con la persona positiva e non devono quindi sottoporsi al tampone.

Solo pochi giorni fa, il Presidente brasiliano aveva minimizzato in diretta televisiva l’epidemia da COVID-19:

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo avuto momenti di crisi. Ma molto è una fantasia. Come il coronavirus, che non è quello che i media mainstream cercano di fare apparire.

Fonte: New York Post