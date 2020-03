Bollette in calo da aprile a giugno: luce -18%, gas -13%

Previsto un calo dei costi per le bollette di luce e gas, ad annunciarlo è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Parliamo di: Risparmio energetico

Netto calo in vista per le bollette di luce e gas. Ad anticiparlo è l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), secondo la quale la riduzione dei costi per l’energia elettrica nel periodo aprile-giugno sarà del 18% mentre per il gas si parla di un -13%. Le stime sono riferite a quelle utenze ancora sotto regime di maggiore tutela.

Come per altri aspetti della vita quotidiana, anche per quanto riguarda le bollette luce e gas si ritengono verosimili ripercussioni legate alla pandemia di Coronavirus. Pur riflettendo quello che è l’andamento delle quotazioni all’ingrosso della materia prima energetica, sottolinea l’ARERA, la durata di queste contrazioni potrebbe risultare estesa oltre giugno dall’emergenza Covid-19.

Questo in funzione del netto calo dei prezzi all’ingrosso, a cominciare da quello del greggio. A indurre tale andamento la prospettiva che nei prossimi mesi i consumi risulteranno ancora fortemente ridotti rispetto alle medie stagionali in funzione delle misure straordinarie legate alla pandemia di Coronavirus. Non ultima la chiusura di tutte quelle attività commerciali e lavorative non essenziali, sia in Italia che all’estero. A questo si aggiunge anche il calo del costo del gas, già avviato nel primo trimestre 2020 e che sembra destinato a proseguire nei prossimi mesi.

Analizzando quello che è stato l’andamento dei costi per le famiglie (incluse le stime per il prossimo trimestre) tra luglio 2019 e giugno 2020, definito “anno scorrevole”, ecco che la spesa media per una famiglia tipo risulta di 521 euro per la luce (-7,9% rispetto all’anno precedente, risparmio di circa 45 euro). Per quanto riguarda il gas si passa a circa 1019 euro (-12%, risparmio intorno ai 139 euro).

Fonte: Qualenergia