Bollette e tasse, in autunno stangata per le famiglie italiane

Si va verso un autunno difficile per le famiglie italiane, annuncia Federconsumatori: stangata in arrivo sul fronte bollette e tasse.

Parliamo di: Risparmio energetico

Si preannuncia un autunno critico per le famiglie italiane sul fronte bollette e tasse. L’allarme arriva da Federconsumatori, che ha anticipato ad Adnkronos alcune conclusioni in merito all’arrivo della prossima stagione. Un periodo che si preannuncia foriero di pagamenti, tra rinvii che arriveranno a scadenza e stop alle agevolazioni.

Secondo Federconsumatori la spesa media che attende le famiglie tra settembre e novembre ammonta a 2.493,35 euro. Questo perché varie spese si uniranno alle consuete bollette, che pure subiranno un aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo 2019. Ad esempio la Tari, seconda rata da 159,50 euro, la cui scadenza da maggio è stata rinviata a settembre. Attesa tra settembre e novembre anche la prima rata del riscaldamento (stimata in 233,80 euro).

Da non dimenticare l’imminente ritorno a scuola, con relative spese (circa 840 euro) per libri, quaderni, diari e trasporto (113 euro) da e per l’istituto scolastico. Ad aumentare le spese previste in autunno saranno anche visite e check-up, stimate in 524,90 euro, rimandati nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Bollette luce, gas e acqua, disponibile il Bonus Sociale

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato su GreenStyle una guida relativa al Bonus Sociale per le bollette di luce, gas e acqua. Si tratta di un’agevolazione di cui possono godere le famiglie con difficoltà economiche o particolarmente numerose. In questo secondo caso si parla di quei nuclei famigliari in cui risultano almeno quattro figli a carico.

Il Bonus Sociale può essere richiesto già da ora dagli aventi diritto, ovvero da coloro che dimostreranno di possedere i requisiti necessari. La richiesta può essere effettuata singolarmente per ciascuna utenza o tramite un singolo modulo. Nella guida sopralinkata le istruzioni relative e l’importo delle varie agevolazioni.

