BMW X5 xDrive45e, SUV plug-in con 87 Km di autonomia in elettrico

BMW X5 xDrive45e è la nuova versione plug-in del suo SUV in grado di garantire un'autonomia in modalità solo elettrica sino a 87 Km.

BMW continua a spingere nella mobilità elettrica e rinnova la versione plug-in del suo SUV X5 che a sua volta era stato proposto da poco in una veste rinnovata. Il Gruppo automobilistico tedesco ha lavorato bene per realizzare una nuova versione plug-in efficiente in grado di garantire di poter viaggiare in modalità solo elettrica per un consistente numero di chilometri nonostante l’imponente massa del SUV.

Il segreto della nuova X5 xDrive45e è tutto nel powertrain in grado di offrire sino a 87 Km di autonomia nel ciclo di omologazione WLTP. Più nei dettagli questo SUV può contare su di un motore termico 6 cilindri 3.0 litri TwinPower Turbo benzina da 286 CV abbinato ad un motore elettrico da 113 CV. Congiuntamente sono in grado di sviluppare ben 394 cavalli e una coppia massima di 600 Nm. Per scaricare a terra tutta questa potenza e coppia BMW ha adottato la trazione integrale xDrive e un cambio automatico a 8 rapporti Steptronic.

Potenza comunque più che sufficiente per consentire alla BMW X5 xDrive45e di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. La velocità massima è di 235 km/h. Per quanto riguarda l’utilizzo in modalità solo elettrica, il SUV plug-in tedesco può contare su di un pacco batteria da 24 kWh (21 kWh utilizzabili) che consente un’autonomia compresa tra 67 e 87 Km. Usando solo il motore elettrico la velocità massima è di 135 Km/h.

BMW ha collocato la batteria della sua auto ibrida sotto il pianale, scelta che permette di ottimizzare il baricentro, a tutto vantaggio dell’esperienza di guida. Scelta che consente anche di non penalizzare eccessivamente la capacità del bagagliaio che raggiunge comunque i 500 litri. La nuova BMW X5 xDrive45e è quindi una plug-in vera, in grado di poter essere davvero sfruttata in modalità solo elettrica per le tratte casa-lavoro e viceversa senza temere grossi problemi di autonomia.