BMW X1: in arrivo nuovo look e versione ibrida plug-in

Fonte immagine: BMW

La BMW X1 si rifà il look e con il restyling arriva anche una versione plug-in che debutterà nei concessionari nel 2020.

Parliamo di: Auto ibride

La BMW X1 si rifà il look e nella nuova versione restyling introduce anche un powertrain plug-in. Le differenze a livello di design non sono molte, del resto, la casa bavarese non è solita stravolgere le sue auto dopo pochi anni dalla loro entrata sul mercato. Rispetto al modello pre-restyling cambiano solamente alcuni particolari come una nuova mascherina e un paraurti anteriore “meno pesante”, mentre al posteriore spiccano un nuovo disegno delle luci ed un nuovo paraurti. Arrivano pure le luci anteriori a LED adattive, nuovi cerchi e nuovi colori.

Piccole differenze anche negli interni con piccole novità a livello di plancia e di tappezzeria. Sul fronte del sistema infotelematico, la BMW X1 restyling può disporre anche di un maxi display da 10,25 pollici che è richiedibile come optional al posto di quello da 6,5 o da 8,8 pollici. La vera novità arriva però sul fronte motoristico con l’introduzione di un powertrain plug-in. La BMW X1 potrà essere acquistata con il sistema ibrido derivato da quello della BMW Serie 2 Active Tourer.

Dunque, in termini di specifiche, il powertrain è composto da un propulsore termico turbo di 1,5 litri da 125 cavalli a cui è abbinato un motore elettrico da 95 cavalli. Il pacco batteria presenta una capacità di 9,7 kW ed è sufficiente per garantire un’autonomia in modalità solo elettrico di circa 50 Km secondo il criterio di omologazione WLTP.

Vista la presenza di due motori il SUV di BMW è in grado di offrire pure la trazione integrale. BMW X1 xDrive25e, questo il nome completo di questo specifico modello, offrirà consumi contenuti ed emissioni ridotte grazie alla presenza del motore elettrico. Secondo la BMW questo modello entrerà in produzione a marzo del 2020. Questo significa che bisognerà pazientare un po’ per vederlo all’interno delle concessionarie.