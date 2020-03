BMW Serie 7: in arrivo berlina di lusso in versione 100% elettrica

Fonte immagine: adymyabya via Pixabay

BMW annuncia una berlina di lusso 100% elettrica, in arrivo la Serie 7 Full Electric: ad annunciarlo Oliver Zipse.

Novità a zero emissioni anche tra le berline di lusso BMW. La casa automobilistica tedesca ha annunciato l’arrivo di una versione 100% elettrica per quanto riguarda la prossima generazione di Serie 7. Non solo, ci sarà spazio anche per una versione ibrida plug-in. Ad annunciarne l’arrivo Oliver Zipse presidente del CdA BMW.

Spazio alle auto elettriche anche tra le berline di lusso della casa tedesca. Come dichiarato da Oliver Zipse durante l’Annual Accounts Press Conference 2020:

Posso dirvi ufficialmente oggi: la nostra BMW Serie 7 sarà una di esse. La prossima generazione di Serie 7 sarà disponibile con quattro motorizzazioni: benzina, diesel, ibrida plug-in e 100% elettrica. Tutte le motorizzazioni saranno basate sulla medesima architettura. In cima a tutto, la più potente tra le Serie 7 sarà proprio quella totalmente elettrica.

Non sono state rilasciate informazioni specifiche in merito alle caratteristiche della vettura o conferme in merito alla presentazione in mercati specifici. È stato affermato però che il modello “Full electric” non sarà disponibile per gli automobilisti statunitensi.

Fonte: Electrek