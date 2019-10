BMW lavora alla Serie 1 elettrica: arriverà nel 2021

BMW starebbe lavorando ad una versione elettrica della Serie 1: potrebbe arrivare nel 2021 e si dovrebbe chiamare BMW i1.

BMW punta con decisione all’elettrificazione dei suoi modelli. Dopo essere partita con largo anticipo con il debutto nel 2013 della fortunata BMW i3 la casa bavarese si è un po’ seduta, ma ha tutta l’intenzione di recuperare terreno. L’obiettivo è quello di lanciare nel corso dei prossimi 4 anni 12 auto elettriche e 13 modelli plug-in. Alcuni sono già noti. Si pensi alla MINI Electric di recente presentazione, alla BMW iX3, un SUV completamente elettrico che dovrebbe arrivare il prossimo anno, alla BMW i4, una berlina completamente elettrica che arriverà nel 2021, e alla BMW iNEXT, un crossover completamente elettrico che debutterà sul mercato sempre nel 2021.

Ora Auto Express fa sapere che il Gruppo automobilistico tedesco avrebbe nel cassetto anche i piani per una BMW Serie 1 completamente elettrica. Si dovrebbe chiamare BMW i1. Sebbene non si sappia molto di questo modello, il suo debutto potrebbe non essere così lontano nel tempo. Si parlerebbe già del 2021. L’indiscrezione arriva dopo un’intervista con il capo della divisione che si occupa dei modelli elettrici della BMW, Robert Irlinger.

Il digerente della casa tedesca ha spiegato che il pianale su cui si basano i modelli a trazione anteriore, come la BMW Serie 1, può essere tranquillamente adattato per poter essere utilizzato con powertrain elettrici. Questo significa anche che la BMW utilizzerà due pianali per le sue auto elettriche. Quello appena citato e quello dedicato ai modelli a trazione posteriore come la BMW i4.

Nessun dettaglio su motore, batteria, ricarica ed aspetto. Si dovrà quindi attendere per capire cosa la casa bavarese ha in serbo per i suoi clienti. Visto però che la sua filosofia è quella di offrire modelli elettrici dall’aspetto identico a quello dei modelli con motore termico, è lecito attendarsi che la BMW i1 possa essere molto simile alla BMW Serie 1.

Con la fine delle produzione della BMW i3 prevista per il prossimo anno, la BMW i1 potrebbe diventare il nuova auto elettrica “entry level” della casa bavarese.