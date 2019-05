BMW E-Scooter: caratteristiche e prezzo del monopattino elettrico

Fonte immagine: Electrek

BMW spinge sulla mobilità urbana con E-Scooter, un monopattino elettrico con 12 Km di autonomia realizzato in collaborazione con Micro Mobility Systems.

Parliamo di: Monopattini elettrici

BMW E-Scooter è il nuovo monopattino elettrico del costruttore tedesco realizzato in collaborazione con l’azienda Micro Mobility Systems. La mobilità nelle città sta evolvendo e i monopattini elettrici, noti anche come e-scooter, sono tra le soluzioni che stanno sempre di più prendendo piede. Proprio per questo BMW ha deciso di scommettere su questa tipologia di mezzi di trasporto commercializzando un suo prodotto.

Il fatto che un produttore di automobili importante come BMW punti su questi mezzi di trasporto è il chiaro segnale che i tempi sono maturi per i monopattini elettrici per diventare una reale alternativa per la mobilità urbana, soprattutto nelle grandi città congestionate dal traffico.

BMW E-Scooter offre un’autonomia di 12 Km ed una velocità massima di 20 Km/h. Un’autonomia forse un po’ inferiore a quella di alcuni dei suoi più diretti competitors, ma sicuramente più che sufficiente per gli spostamenti all’interno delle città. Inoltre essendo molto leggero, circa 9 Kg, può essere trasportato con estrema facilità anche grazie alla possibilità di poter essere piegato in pochi e veloci mosse.

BMW E-Scooter dispone di un motore da 150 watt integrato all’interno della ruota anteriore. La batteria agli ioni di litio è contenuta invece all’interno della pedana e può essere ricaricata in appena 2 ore. L’arrivo di questo prodotto fa parte di un progetto di ampliamento dell’offerta BMW Lifestyle. Il costruttore tedesco ha in listino già altri due monopattini anche se non elettrificati.

Per gli amanti dello sport è acquistabile BMW City Scooter, mentre per i bambini è disponibile BMW Kids Scooter. Questi due modelli di monopattini tradizionali sono già disponibili all’acquisto a 200 euro e a 120 euro. BMW E-Scooter si potrà comprare dal prossimo settembre, presso i concessionari BMW, al prezzo di 799 euro.