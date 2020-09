Lenny Kravitz, pelle sempre giovane: ecco il suo segreto naturale

Pelle perfetta a 56 anni, Lenny Kravitz ha un segreto naturale che viene dal mare e che gli permette di mantenere un incarnato sempre al top.

Se vi avessero chiesto (ieri) quanti avesse Lenny Kravitz, siamo pronti a scommettere che almeno la metà di voi non avrebbe indovinato. Tutto merito del suo incarnato perfetto, della sua pelle morbida che lo mantiene giovane nonostante gli anni passino implacabilmente anche per lui. La popstar ha un segreto di bellezza che poi è la spiegazione per cui nessuno è mai in grado di decifrare la sua età.

La rockstar più sexy del mondo detiene il trofeo di testimonial di Saint Laurent. Complici lo charme inconfondibile, il fisico allenatissimo e un viso senza età che ottiene grazie allo scrub con la sabbia oceanica.

Lo scrub con la sabbia oceanica di Lenny Kravitz

Ecco svelato il mistero per puntare ad una bellezza naturale e stabile c’è bisogno di uno scrub e non di uno qualsiasi ma di quello con sabbia oceanica. In un’intervista recente Lenny Kravitz ha rivelato di usare pochissimi prodotti per la cura di sé. Oltre alla routine all’aria aperta e ad un’alimentazione sana, i prodotti usati sono tutti naturali. La sua skincare è a base di olio di cocco e karité biologici, mentre il sapone preferito è quello all’olio di mandorle.

Prodotti semplici e alla portata di tutti, ma sullo scrub è molto selettivo. Il divo passa molto tempo nella sua casa di Eleuthera alle Bahamas e qui ha l’abitudine di fare lo scrub con la sabbia finissima e incontaminata dell’oceano. Scrub eccezionale, a quanto pare che gli permette di avere una pelle delicata e stabilmente sana, nonostante lo scorrere del tempo. L’effetto scrub della sabbia è intenso e adatto per talloni e pianta del piede, può andare bene anche per i gomiti ma attenzione alle zone più sensibili perché per lo stesso motivo può danneggiarle.