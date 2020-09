Asteroide sfiorerà la Terra il 24 settembre, come vederlo

Fonte immagine: NASA / JPL-Caltech

Un asteroide grande come un autobus sfiorerà la Terra durante la giornata del 24 settembre 2020, ecco come vederlo e quali sono i rischi.

Un asteroide grande come un autobus sfiorerà la Terra oggi 24 settembre 2020. Il corpo celeste passerà a una distanza inferiore a quella tra il Pianeta e la Luna, risultando visibile in diverse zone del globo terrestre. Gli scienziati hanno battezzato l’oggetto Asteroid 2020 SW.

Scoperto il 18 settembre dagli scienziati del Catalina Sky Survey in Arizona, finanziato dalla NASA, l’Asteroide 2020 SW ha un diametro stimato compreso tra i 4,5 e i 9 metri. Toccherà la distanza minima dalla Terra oggi alle 7:12 am ET (Eastern Time), quando in Italia saranno le 13:12, in prossimità della parte sud-est dell’Oceano Pacifico.

Gli astronomi statunitensi hanno escluso per il momento possibili impatti con la Terra, malgrado la forte vicinanza con il Pianeta. Ha dichiarato il dott. Paul W. Chodas, a capo del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA:

C’è un discreto numero di asteroidi piccoli come questo, e diversi di loro si avvicinano così tanto al nostro Pianeta diverse volte durante l’anno. Di fatto gli asteroidi di queste dimensioni impattano nella nostra atmosfera a una media di circa uno ogni anno o due.

Asteroide 2020 SW, come vederlo

Malgrado l’Asteroide 2020 SW risulterà impossibile da guardare a occhio nudo, mentre secondo gli scienziati della NASA sarà possibile osservarlo grazie a un semplice telescopio da 12 pollici (12-inch). Come ha spiegato alla CBS il dott. Chodas:

Si muoverà piuttosto velocemente, e gli astronomi amatoriali dovranno sapere precisamente dove guardare se vorranno trovarlo.

Fonte: CBS