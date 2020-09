Opel Mokka-e: caratteristiche e prezzi per l’Italia

Al via le prenotazioni in Italia di Opel Mokka-e, il SUV elettrico disponibile in cinque diversi allestimenti: ecco le caratteristiche e i prezzi.

Al via anche in Italia le prenotazioni di Opel Mokka-e. Il SUV elettrico tedesco sbarca nel Bel Paese affiancando le versioni benzina e diesel. Sia per la versione “zero emission” che per quelle a combustione sono previste le stesso tipologie di allestimenti.

In base a quanto anticipato da Opel la Mokka-e la consegna delle prime auto elettriche scatterà nel 2021. Nel frattempo sarà possibile prenotare il SUV anche tramite il sito ufficiale della casa automobilistica tedesca. Di seguito caratteristiche e prezzi della nuova vettura.

Opel Mokka-e, caratteristiche e prezzi

Per quanto riguarda il lato motori, le caratteristiche di Opel Mokka-e ruotano intorno a un powertrain da 136 CV, 260 Nm. Potenza sostenuta da una batteria da 50 kWh, in grado secondo la casa tedesca di garantire un’autonomia (ciclo WLTP) fino a 324 km. Sul fronte ricarica Opel fa sapere che è possibile adottare un sistema “fast charge” da 100 kW o anche monofase o trifase da 11 kW.

Allestimento e prezzi

Opel metterà a disposizione delle versioni benzina, diesel ed elettrica i seguenti cinque allestimenti: Edition, Elegance, GS Line, GS Line + (acquistabile solo online) e Ultimate. Nel dettaglio l’equipaggiamento della versione base (Edition) e le variazioni valide per gli altri allestimenti:

Edition – Cerchi in lega da 16″, fari e luci di coda a LED, Infotainment (schermo da 7″), volante rivestito in pelle, schienale posteriore frazionato (60-40), sedili regolabili (sei vie). Lato guida dispone di frenata automatica d’emergenza, Cruise Control, mantenimento della corsia, rilevamento stanchezza e riconoscimento dei segnali stradali. Prezzo da 34mila euro.

– Cerchi in lega da 16″, fari e luci di coda a LED, Infotainment (schermo da 7″), volante rivestito in pelle, schienale posteriore frazionato (60-40), sedili regolabili (sei vie). Lato guida dispone di frenata automatica d’emergenza, Cruise Control, mantenimento della corsia, rilevamento stanchezza e riconoscimento dei segnali stradali. Prezzo da 34mila euro. Elegance – Fendinebbia anteriori, cerchi da 17″ bicolori, controllo automatico delle luci, retrovisore elettrocromatico, Infotainment Intellilink, bracciolo, tasche portaoggetti, luci ambiente a LED, retrocamera con visuale a 180 gradi, sensori di parcheggio posteriori, adattabilità del piano di carico del bagaglio e specchietti regolabili elettricamente. Prezzo da 36mila euro.

– Fendinebbia anteriori, cerchi da 17″ bicolori, controllo automatico delle luci, retrovisore elettrocromatico, Infotainment Intellilink, bracciolo, tasche portaoggetti, luci ambiente a LED, retrocamera con visuale a 180 gradi, sensori di parcheggio posteriori, adattabilità del piano di carico del bagaglio e specchietti regolabili elettricamente. Prezzo da 36mila euro. GS Line – Cerchi in lega scuri da 17″, tetto a contrasto con finiture esterne rosse, vetri posteriori oscurati, pedaliera in alluminio. Prezzo da 36.500 euro.

– Cerchi in lega scuri da 17″, tetto a contrasto con finiture esterne rosse, vetri posteriori oscurati, pedaliera in alluminio. Prezzo da 36.500 euro. GS Line + – Rispetto alla versione GS Line questo allestimento dispone di cerchi in lega tricolore da 18″ e delle dotazioni di assistenza alla guida presenti nella Ultimate (inclusa la frenata d’emergenza anche ad alte velocità). Prezzo da 37.250 euro.

– Rispetto alla versione GS Line questo allestimento dispone di cerchi in lega tricolore da 18″ e delle dotazioni di assistenza alla guida presenti nella Ultimate (inclusa la frenata d’emergenza anche ad alte velocità). Prezzo da 37.250 euro. Ultimate – Cerchi in lega bicolori da 18″, fari a matrice LED Intellilux, Infortainment Navi Pro (display da 10″), strumentazione digitale (display 12″). Tra i sistemi di assistenza alla guida il riconoscimento pedoni avanzato, la frenata d’emergenza ad alte velocità e le funzioni Stop&Go nelle varianti automatiche. Prezzo da 39mila euro.

Su tutta la gamma elettrica, a prescindere dagli allestimenti saranno presenti Keyless, climatizzatore automatico, Sport Button e Opel Connect. Si aggiungeranno anche cavo di ricarica tipo 2 e caricatore di bordo da 7 kW.