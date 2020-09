Autunno: 5 motivi per amare questa stagione

L'autunno riserva ogni anno diversi risvolti positivi, ecco un esempio di 5 motivi per amare questa stagione e la data dell'equinozio 2020.

Il finire di settembre accompagna come ogni anno l’arrivo dell’autunno. Il terminare dell’estate non deve però spingere verso sentimenti quali la tristezza o la nostalgia. Vari sono i motivi per amare anche la stagione entrante, che non sarà certo avara di buone sorprese.

5 motivi per amarlo

I colori dell’autunno sono senz’altro uno dei motivi per cui è quasi impossibile non amare l’autunno. Le tonalità di giallo, arancio e rosso che colorano boschi e foreste rappresentano uno spettacolo affascinante e magico allo stesso tempo. Una bellezza che si rivela mano a mano che ci si avventura nel periodo tra ottobre e novembre, e che offre agli amanti della fotografia l’occasione per scatti memorabili. Tra gli altri motivi per amare questa stagione non potevano mancare le castagne. Crude, cotte sul fuoco, magari accompagnate da un po’ di vino novello o da una tazza di vin brulè. Già da sole potrebbero giustificare l’arrivo ogni anno del mese di ottobre. Possono essere preparate anche al forno, nella propria cucina, per un piacevole dopo cena con la famiglia e/o gli amici. L’autunno porta con sé i primi abbassamenti di temperature e diverse giornate di pioggia. Ciò non toglie però che il clima è tutto sommato ancora mite, e nelle giornate di cielo sereno si possono ancora fare delle mini-vacanze fuori da soli o con gli amici. Perché no, anche una fuga romantica con la propria “dolce metà”. I primi cali delle temperature portano con sé anche un altro vantaggio. Durante l’autunno è possibile rilassarsi anche comodamente a casa, avvolti in una coperta mentre ci si dedica al proprio libro/film preferito. Magari sorseggiando un buon tè. Ancora meglio se accompagnati dal suono delle fusa del proprio gatto. Autunno e zucca sono un binomio pressoché indivisibile. Ottimo ingrediente per molti piatti, inclusi alcuni primi gustosi e ricchi, la zucca è tra i motivi per cui vale la pena attendere questa stagione. Ora che la festa di Halloween è sempre più di moda anche in Italia, oltre al suo gusto può rivelarsi divertente acquistare la propria zucca intera e intagliare “mostruose” decorazioni.

Equinozio d’autunno 2020, 22 settembre

Come accade in primavera, anche in autunno si verifica un evento noto come “equinozio”. Si tratta di un fenomeno astronomico in base al quale le ore del giorno e della notte si equivalgono all’interno della medesima giornata.

Contrariamente a quanto si pensa, l’equinozio d’autunno non è sempre corrispondente alla data del 21 settembre. Non fa eccezione il 2020, in occasione del quale questo fenomeno astronomico si è verificato il 22 settembre alle 13:31 (fuso orario UTC, le 15:31 italiane). Differenza causata dalla non esatta corrispondenza tra moto di rivoluzione della Terra e calendario gregoriano.