Blocco traffico Roma: domeniche ecologiche 2020, al via il 19 gennaio

Fonte immagine: Foto di Serghei Topor da Pixabay

Tornano dal 19 gennaio 2020 le domeniche ecologiche a Roma: previsti altri tre stop alla circolazione nella Fascia Verde tra febbraio e marzo.

Tornano a partire da gennaio le domeniche ecologiche a Roma. Il via ai nuovi provvedimenti di blocco del traffico nella Capitale scatterà a partire dal 19, come stabilito dalla Memoria di Giunta n. 55 del 3 dicembre 2019. Come nelle precedenti edizioni sarà vietata la circolazione all’interno della ZTL denominata Fascia Verde, con possibilità di deroghe stabilite volta per volta tramite un’ordinanza della sindaca Virginia Raggi.

Alla prima domenica ecologica del 19 gennaio seguiranno altre 3 disposizioni di blocco traffico totale all’interno della Fascia Verde, previste per il 9 e il 23 febbraio e per il 29 marzo. Come riportato negli avvisi degli anni scorsi le date sono variabili in caso “di eventi ad oggi non prevedibili e per prevalente interesse pubblico”. La scelta delle giornate di stop è stata operata, come spiega il Comune di Roma:

Tenendo conto degli andamenti meteo (periodi in cui prevale statisticamente la stabilità atmosferica, causa di peggioramento della qualità dell’aria) ed evitando la concomitanza con festività religiose e grandi eventi sportivi.

Lo stesso Comune di Roma assicura che in tali occasione verrà potenziato il servizio di trasporto pubblico locale e quello taxi, per sostenere la maggiore richiesta derivata dallo stop alla circolazione entro la Fascia Verde. Blocco traffico che sarà in vigore al mattino (dalle 7:30 alle 12:30) e nel pomeriggio (dalle 16:30 alle 20:30).

Fonte: Comune di Roma