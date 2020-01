BlackRock investe nella sostenibilità contro la crisi climatica

Il gigante finanziario BlackRock ha dichiarato di volersi affermare come leader mondiale degli investimenti sostenibili.

Il colosso finanziario BlackRock ha deciso di impegnarsi attivamente nel promuovere la sostenibilità. Lo farà attraverso la scelta di ridurre i propri investimenti nelle aziende nemiche del clima, moltiplicando il proprio impegno verso la Green Economy fino a superare i 1000 miliardi (rispetto agli attuali 90). Ad annunciarlo è Larry Fink, numero uno della compagnia.

Secondo quanto dichiarato da Fink la compagnia si è posta l’obiettivo di affermarsi come “leader globale degli investimenti sostenibili“. Sempre in ottica di promozione della sostenibilità, Fink avverte che “ogni Governo e azienda deve impegnarsi nella lotta ai cambiamenti climatici“:

Dall’Europa all’Australia, dal Sud America alla Cina, dalla Florida all’Oregon, gli investitori ci chiedono in che modo modificare i propri portafogli. Cercano di comprendere non solo i rischi fisici legati al cambiamento climatico, ma anche quale impatto avranno le politiche legate al clima sui prezzi, sui costi e sulla domanda dell’economia nel suo complesso.

Sempre più investitori si rendono conto che rischio climatico significa rischio d’investimento. In effetti i cambiamenti climatici sono quasi invariabilmente la prima problematica che i clienti, in tutto il mondo, ci pongono davanti.

Fink non limita il suo intervento al suggerimento di poliche aziendali e statali più sostenibili, al fine di salvaguardare gli interessi economici delle singole realtà. BlackRock interverrà attivamente qualora dirigenti e aziende non esprimano la necessaria spinta verso il cambiamento:

Saremo sempre più propensi a votare contro i dirigenti e i consiglieri di amministrazione quando le società non svolgeranno progressi sufficienti in materia di informativa sulla sostenibilità e non predisporranno linee guida e piani aziendali collegati.