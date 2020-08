Black Moon: il 19 agosto la luna nera e le stelle cadenti

Fonte immagine: Istock

La notte del 19 agosto 2020 la luna sarà la protagonista del particolare fenomeno noto come Black Moon e ci saranno anche nuove stelle cadenti.

Parliamo di: Astronomia

Occhi puntati al cielo per uno dei fenomeni astronomici più interessanti dell’anno: dopo la notte di San Lorenzo, il 19 agosto sarà possibile ammirare la Black Moon. Il fenomeno noto come “luna nera” consiste in pratica in un cielo con una luna completamente assente.

Sarà l’occasione perfetta per poter ammirare gli altri corpi celesti, Saturno compreso, che potrà essere osservato, anche con un semplice telescopio, per tutto il mese in corso nella costellazione del Sagittario. Si verificherà anche una nuova ondata di stelle cadenti, visibili ad occhio nudo.

La Black Moon è la terza luna nuova di questo periodo, un fenomeno molto particolare in cui viviamo due fasi lunari in cui il nostro satellite non è visibile. Le giornate senza luna sono state il 21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e la prossima è prevista per il 17 settembre.

L’espressione Luna Nera non è un termine astronomico ma è stata resa nota dai social. Si tratta di un fenomeno più raro rispetto alla seconda luna nuova, in quanto si verifica mediamente una volta ogni 33 mesi. Pronti ad ammirarla? Domani telo in spiaggia o in campagna e occhi puntati al cielo. La luna ci aspetta, insieme ad un cielo trapunto di stelle dalle quali catturare tantissimi desideri.