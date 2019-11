Black Friday: Hyundai, promozione su Tucson Hybrid e Kona HybridXTech

Per il Black Friday, Hyundai ha lanciato una speciale promozione per le versioni ibride di Kona e Tucson che permette di accedere a speciali finanziamenti.

Parliamo di: Auto ibride

Il Black Friday ha “contagiato” anche il mondo delle automobili. Hyundai Italia ha lanciato per l’occasione una ghiotta promozione che va a toccare le versioni ibride dei suoi modelli Kona e Tucson. Questa offerta speciale è così strutturata: tutti coloro che decederanno di acquistare uno dei modelli in promozione entro il 30 novembre (immatricolazione entro il 31 dicembre), potranno disporre del finanziamento Hyundai i-Plus 0 con rate vantaggiose e a interessi zero, anche senza permuta o rottamazione di veicolo usato.

Entrando più nello specifico, se la scelta dovesse cadere sulla Hyundai Tucson Hybrid sarà possibile acquistarla con rate mensili da 215 euro nel ricco allestimento XPrime, che include cerchi in lega da 18 pollici, navigatore con display touchscreen da 8 pollici con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, Cruise Control, sensori di parcheggio posteriori e i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come Mantenimento della Corsia e Riconoscimento dei Limiti di Velocità.

Chi preferisse puntare invece sulla Kona HybridXTech potrà acquistarla con rate da 160 euro, nell’allestimento che include cambio automatico a doppia frizione, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, paddle al volante e sensori di parcheggio posteriori. La connettività è garantita dallo schermo touchscreen da 7 pollici che comprende Radio DAB, connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera insieme ai sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense tra cui Rilevamento della Stanchezza del Conducente e Mantenimento della Corsia.

Si ricorda infine che Hyundai Tucson Hybrid dispone di un powertrain Mild Hybrid, mentre la Kona HybridXTech adotta una soluzione Full Hybrid con motore termico ed elettrico, una combinazione in grado di ridurre drasticamente i consumi. Per dare l’opportunità a tutti di conoscere la nuova promozione dedicata al Black Friday è previsto un Open Weekend, presso gli showroom Hyundai di tutta Italia, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre.