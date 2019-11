Black Friday Amazon 2019: spremiagrumi, le offerte migliori

Tra le offerte disponibili su Amazon in occasione del Black Friday anche diverse dedicate agli spremiagrumi: ecco le migliori.

Black Friday è ormai sinonimo di offerte più o meno “pazze” grazie alle quali acquistare prodotti a prezzi molto convenienti. In alcuni casi a beneficiarne potrebbe essere la salute, soprattutto se il prodotto acquistato può rivelarsi utile a raggiungere la porzioni giornaliere raccomandate di frutta e verdura. A tal proposito un po’ di attenzione può essere prestata agli spremiagrumi, disponibili a prezzi scontati su Amazon.

Anche il popolare sito di e-commerce ha aderito al Black Friday, con offerte che vanno dai generi alimentari fino agli elettrodomestici o agli utensili da cucina. Per quanto riguarda gli spremiagrumi ne abbiamo selezionati alcuni manuali e altri alimentati a elettricamente, incluse alcune soluzioni che vanno oltre la semplice spremitura degli agrumi. Ecco le offerte migliori presenti su Amazon.

Spremiagrumi: le offerte migliori

Spremiagrumi Princess

Lo spremiagrumi semi-professionale Princess si adatta con facilità agli agrumi grandi come a quelli di dimensioni più piccole. Il motore è da 160 Watt, pur dimostrandosi molto silenzioso durante l’utilizzo. Il succo prodotto può essere raccolto direttamente nel bicchiere.

Facilità di pulizia grazie alle parti lavabili in lavastoviglie, garantisce un’ottima resa. Prezzo di listino 112,99 euro, in offerta su Amazon a 49,99 euro.

Alessi PSJS Juicy Salif

Un elemento che non passa inosservato è lo spremiagrumi di design Alessi PSJS Juicy Salif, la cui forma rivoluzionaria permette di far colare il succo direttamente nel bicchiere.

Si tratta di un prodotto di design, ideato dal designer Philippe Starck e realizzato in alluminio leggere e resistente a tutti i cibi. Disponibile nei colori bianco e argento, è alto 29 centimetri e largo 14. Non può essere lavato in lavastoviglie. Il prezzo di listino è di 52 euro, in offerta su Amazon a 38,99 euro.

Aicok BPA

L’estrattore e spremiagrumi a freddo Aicok produce il succo dagli agrumi senza generare troppo calore o attrito, preservando vitamine e nutrienti. La spirale è a 7 segmenti per la massima resa, anche in confronto alle centrifughe.

Silenzioso ed efficiente, risulta facile da pulire, da smontare e assemblare. È dotato di un pennello per la pulizia del filtro e dispone di una garanzia di due anni. Prezzo di listino pari a 79,99 euro, può essere acquistato in offerta su Amazon a 56,99 euro.

Russell Hobbs

Lo spremiagrumi Russell Hobbs Classics è dotato di un rivestimento esterno in acciaio inox spazzolato. La rotazione interna è bidirezionale e viene attivata mediante pressione sul cono stesso. A disposizione due coni intercambiabili, uno per gli agrumi più grandi (come arance e pompelmi) e uno per quelli più piccoli (limoni o lime).

Presente un avvolgicavo alla base, mentre la potenza del motore è di 60 Watt. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 28,99 euro, è disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 19,99 euro.

Philips Cucina

Quella spremiagrumi è una delle funzioni a disposizione del Robot da Cucina 5 in 1 Philips. Dotato di tecnologia PowerChop e un motore da 1300 Watt, dispone recipiente da 3,4 litri. Presenti tre pulsanti automatici one touch.

Le altre funzioni a disposizione sono centrifuga, frullatore, frusta doppia e spatola. Consente di triturare, montare, tagliare, tritare e schiacciare. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 252,99 euro, è disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 149,99 euro.

