Black Friday Amazon 2019: pietra ollare, le offerte migliori

Cucinare con la pietra ollare consente di preparare gli alimenti in maniera più sana e dietetica, ecco le offerte migliori per il Black Friday.

Sentirsi bene è sempre più legato alla cucina e a come gli alimenti vengono scelti e preparati. In occasione del Black Friday Amazon 2019 diverse sono le offerte a disposizione per quanto riguarda ad esempio le pietre ollari e gli altri strumenti per preparare i cibi in maniera più dietetica e salutare.

La pietra ollare consente di mangiare sano grazie anche alle sue caratteristiche di refrattarietà, che assicurano una migliore distribuzione del calore e una cottura più sana sia per le carni che per le verdure. Diverse le offerte Amazon a disposizione in occasione del Black Friday, ecco le migliori.

Pietra ollare: le offerte migliori

Princess

La piastra di raclette e pietra ollare Princess consente di preparare il proprio cibo preferito in maniera più salutare e dietetica. Dispone di una potenza di 1200 Watt per una temperatura ottimale e di una superficie 43×30 centimetri.

Si presenta con 8 padelline e spatole, così da preparare per un massimo di 8 persone. La pietra non necessita di essere preriscaldata. Il prezzo di listino è di 62,99 euro, ma è in offerta per il Black Friday a 33,33 euro.

Severin RG

La pietra naturale di cui è composta la piastra per grigliate Severin consente di cucinare carni e verdure alla griglia in maniera sana e con pochi grassi. Dispone di 8 padelline antiaderenti e utilizzabili contemporaneamente. La potenza massima erogabile dal dispositivo è di 1500 Watt.

La temperatura di cottura è regolabile, mentre la superficie a disposizione è 25×50 centimetri. Il prezzo di listino è di 64,99 euro, ma è in offerta per il Black Friday a 39,99 euro.

Pietra ollare ILSA

La pietra ollare ILSA consente una cottura dietetica, salutare e povera di grassi, proprio in virtù delle qualità di questo interessante materiale. Tra le sue proprietà anche l’accumulo rapido di calore e il suo successivo lento rilascio.

Può essere sopra il fuoco a legna, su fornelli a gas, elettrici o nel forno. Le dimensioni sono 20×30 centimetri. Il prezzo di listino è di 23,58 euro.

Pietra ollare Falci

Spessa due centimetri e con un rivestimento laterale in ferro, la pietra ollare Falci permette di cuocere gli alimenti in maniera ottimale minimizzando il quantitativo di grassi residuo. Gli alimenti risultano cucinati in modo più sano e dietetico, sia su fornelli a gas che sul fuoco o nel forno.

Prodotta in Italia, la piastra in pietra ollare Falci è lunga 50 centimetri e larga 30 cm. Il prezzo di listino è di 23,58 euro.

Pietra ollare Kaufgut

La piastra per grigliate Kaufgut dispone di una superficie in pietra ollare nella parte superiore, sulla quale cuocere i cibi in maniera dietetica, salutare. La capacità di accumulare rapidamente il calore e rilasciarlo in maniera graduale permette di ottenere risultati ottimali.

Le dimensioni della pietra ollare è di 45×22 centimetri, mentre l’altezza complessiva del prodotto è di 12 cm (comprensivo dell’area fuochi posta sotto la piastra). Il prezzo di listino è di 26,78 euro.

