Black Friday Amazon 2019: offerte sulle vaporiere

Fonte immagine: EKramar via iStock

La cottura al vapore garantisce pietanze sane e leggere da consumare: ecco le migliori offerte per vaporiere in occasione del Black Friday Amazon.

Parliamo di: Mangiare sano

Il Black Friday, la giornata degli interessanti sconti antecedenti al Natale, è finalmente arrivato. Come consuetudine da qualche anno a questa parte, Amazon ha deciso di offrire ai propri utenti migliaia di prodotti a prezzo decisamente vantaggioso: tra questi anche numerosi attrezzi per cucinare sano, come le immancabili vaporiere. Approfittare della cottura al vapore, infatti, permette di ottenere cibi con un quantitativo minore di grassi pericolosi per la salute, per pietanze leggere, digeribili e che mantengono pressoché intatte le loro proprietà nutritive.

Sono molte le vaporiere – sia classiche che elettriche – disponibili su Amazon in occasione del Black Friday. Un appuntamento che diventa ancora più conveniente per chi avesse deciso di sottoscrivere un abbonamento a Prime, il servizio – proposto a 4.99 al mese oppure a 36 euro all’anno – che permette di ottenere la spedizione rapida su migliaia di prodotti, spazio illimitato per l’archiviazione cloud delle proprie fotografie, l’accesso ad Amazon Prime Video e molto altro ancora. Di seguito, qualche proposta.

Vaporiere: le offerte per il Black Friday

Il termine vaporiere potrebbe di primo acchito confondere, poiché rappresenta degli attrezzi da cucina anche molto diversi fra di loro. In linea generale, si possono trovare due grandi gruppi: quello delle vaporiere classiche, in legno o bambù, da utilizzare in abbinato con le pentole già a disposizione in casa, nonché quello delle più moderne vaporiere elettriche all-in-one. Di seguito, qualche proposta.

Ballarini, Gli Speciali Cuocivapore : un set composto da pentola e contenitori in vetro per realizzare una perfetta cottura al vapore anche sul fornello di casa, realizzato in materiali rinforzati e perfettamente lavabili in lavastoviglie. È offerto a 43.25 euro, qui per acquistarlo;

: un set composto da pentola e contenitori in vetro per realizzare una perfetta cottura al vapore anche sul fornello di casa, realizzato in materiali rinforzati e perfettamente lavabili in lavastoviglie. È offerto a 43.25 euro, qui per acquistarlo; Philips Vaporiera HD9116/90 : una soluzione completamente elettrica, con due cestelli impilabili e strumento per la diffusione di aromi all’interno dell’abitazione. Con una potenza di 900 W, cucina pesce, riso, verdure e molto altro. Lo strumento è proposto a 35.99 euro, qui per acquistarlo;

: una soluzione completamente elettrica, con due cestelli impilabili e strumento per la diffusione di aromi all’interno dell’abitazione. Con una potenza di 900 W, cucina pesce, riso, verdure e molto altro. Lo strumento è proposto a 35.99 euro, qui per acquistarlo; H&H, cestello per la cottura al vapore : un classico cestello, di stile giapponese, per la cottura al vapore. Realizzato in bambù, ogni set contiene tre pezzi completamente impilabili. L’accessorio è offerto a 13.90 euro, qui per acquistarlo;

: un classico cestello, di stile giapponese, per la cottura al vapore. Realizzato in bambù, ogni set contiene tre pezzi completamente impilabili. L’accessorio è offerto a 13.90 euro, qui per acquistarlo; Philips HD9190/30: vaporiera elettrica di elevato livello, con funzioni smart, consente di approfittare di ben tre cestelli impilabili e di uno strumento da utilizzare come diffusore di aromi all’interno della casa. Dalla capacità di 9 litri e con comodo display per regolare la cottura, viene distribuito con un comodo ricettario. È offerto su Amazon a 99.99 euro, qui per acquistarlo.

Si ricorda come i prezzi riportati valgano solamente per il Black Friday, inoltre potrebbero essere soggetti a variazioni.