Black Friday Amazon 2019: migliori termostati in sconto

Il Black Friday Amazon è l'occasione perfetta per acquistare un termostato intelligente: ecco le offerte migliori e gli sconti disponibili online.

Il Black Friday Amazon, la giornata dedicata agli sconti prima del Natale, è finalmente arrivato: per questa edizione 2019, sono moltissimi i prodotti offerti a prezzi davvero allettanti. L’occasione è quindi ghiotta per rendere la propria casa più intelligente e amica dell’ambiente, ad esempio scegliendo un termostato smart. Ma quali sono le proposte più interessanti disponibili sul colosso dello shopping online e, soprattutto, quali sono i vantaggi dell’acquisto, incluso l’abbonamento Prime?

Il Black Friday è una ricorrenza di origine statunitense, da qualche anno sbarcata anche in Italia grazie alla diffusione dello shopping online. Si tratta di una giornata di forti sconti che cade il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, in vista del successivo Natale. Amazon propone migliaia di prodotti a listini davvero allettanti, sia disponibili per l’intera durata dell’evento che con una vendita a tempo, all’interno delle offerte lampo. Ancora, l’occasione è ancora più vantaggiosa per i proprietari di un abbonamento Amazon Prime, i quali potranno approfittare di spedizioni veloci in tutta Italia, di spazio d’archiviazione cloud illimitato per le proprie fotografie, dell’accesso al servizio di streaming Amazon Prime Video e molto altro ancora.

Termostati intelligenti: vantaggi e offerte Black Friday

Dotare la propria casa di un termostato intelligente è una scelta che offre molteplici vantaggi. Innanzitutto sul fronte del risparmio: questi dispositivi, in grado di regolare in modo preciso la temperatura dell’appartamento, riducono al minimo lo spreco e permettono di ottenere un grande risparmio in bolletta. Poi, anche in termini ambientali: regolare alla perfezione la temperatura della casa, evitando inutili eccessi, è il primo mezzo per ridurre sensibilmente le emissioni nocive in atmosfera dovute all’inquinamento. Di seguito, alcune delle proposte più interessanti disponibili su Amazon:

Tado, termostato intelligente V3+ : una soluzione poco ingombrante e smart, compatibile anche con le applicazioni smartphone per iOS e Android, che permette di ridurre anche del 31% i propri consumi. Offre servizi di geolocalizzazione, rilevazione delle finestre aperte e può essere integrato negli smart speaker, come Alexa. È offerto in promozione a 129.99 euro, qui per acquistarlo;

: una soluzione poco ingombrante e smart, compatibile anche con le applicazioni smartphone per iOS e Android, che permette di ridurre anche del 31% i propri consumi. Offre servizi di geolocalizzazione, rilevazione delle finestre aperte e può essere integrato negli smart speaker, come Alexa. È offerto in promozione a 129.99 euro, qui per acquistarlo; NetAtmo NTH01-IT-EC : un termostato WiFi destinato all’uso con caldaie individuali, abbinato a comode applicazioni per iOS e Android affinché la temperatura possa essere anche controllata a distanza. Integrabile in HomeKit, prevede un design sviluppato da Philippe Starck. È offerto a 119.99 euro, qui per acquistarlo;

: un termostato WiFi destinato all’uso con caldaie individuali, abbinato a comode applicazioni per iOS e Android affinché la temperatura possa essere anche controllata a distanza. Integrabile in HomeKit, prevede un design sviluppato da Philippe Starck. È offerto a 119.99 euro, qui per acquistarlo; BTicino Smarther SX8000W : un elegante termostato a muro, dotato di connessione WiFi e di compatibilità con iOS e Android, tramite le apposite applicazioni. Può essere completamente gestito da remoto e regola la temperatura senza sprechi. È proposto a 119.99 euro, qui per acquistarlo;

: un elegante termostato a muro, dotato di connessione WiFi e di compatibilità con iOS e Android, tramite le apposite applicazioni. Può essere completamente gestito da remoto e regola la temperatura senza sprechi. È proposto a 119.99 euro, qui per acquistarlo; Tado, kit V3+: l’evoluzione del già citato termostato V3+, con un kit completo per tutta l’abitazione, comprensivo di due teste termostatiche intelligenti per il controllo multi-stanza all’interno dell’abitazione. È proposto a 199.99 euro, qui per acquistarlo.

Si ricorda che i prezzi sono validi unicamente per la durata del Black Friday e, ancora, potrebbero essere soggetti a variazioni.