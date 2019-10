Biscotti con farina di riso senza burro

Semplici e gluten free, i biscotti con farina di riso si preparano facilmente in poco tempo: ricette con e senza burro e idee golose per personalizzarle.

Parliamo di: Ricette vegetariane

Leggeri e senza glutine, i biscotti con farina di riso sono un’alternativa golosa perfetta per la colazione o per accompagnare una tazza di tè o una bevanda calda in altri momenti della giornata. Semplici da preparare e gluten free, sono perfetti anche per chi soffre di intolleranza al glutine o di vera e propria celiachia.

Ricca di amidi, la farina di riso vanta un apporto proteico limitato ma è molto ricca di vitamine del gruppo B soprattutto nella sua variante integrale, che garantisce anche un indice glicemico più basso rispetto alla farina bianca. I biscotti con farina di riso si preparano in poco tempo. La ricetta base prevede l’uso del burro, che tuttavia può essere tranquillamente sostituito con dell’olio di semi.

Qui di seguito la ricetta completa dei biscotti con farina di riso con e senza burro, più alcune varianti da sperimentare e qualche consiglio per personalizzare questo dolce sempre molto apprezzato.

Ricetta con burro

Per preparare una teglia di gustosi biscotti con farina di riso occorre avere a disposizione i seguenti ingredienti:

200 grammi di farina di riso;

60 grammi di zucchero;

70 grammi di burro o in alternativa di margarina vegetale;

2 uova intere;

scorza di limone grattugiato.

Si inizia la procedura sbattendo bene le uova con lo zucchero in modo da formare una crema liscia e densa, a cui aggiungere il burro a temperatura ambiente e la scorza di limone. Si procede poi con l’aggiunta della farina, che deve essere incorporata gradualmente per evitare di generare grumi. Dopo aver lavorato l’impasto con le mani, si forma una sorta di palla da far riposare in frigorifero avvolta nella pellicola alimentare trasparente, attendendo circa mezzora. A questo punto, si procede con la stesura dell’impasto sul tavolo formando un disco liscio non molto spesso da cui ricavare, poi, le forme dei biscotti utilizzando stampi o formine a piacimento. Dopo aver sistemato i biscotti sopra un foglio di carta da forno, si inserisce la teglia in forno caldo a 180 gradi lasciandola circa un quarto d’ora.

Ricetta senza burro

La ricetta dei biscotti con farina di riso senza burro è molto simile alla precedente, tuttavia al posto di quest’ultimo ingrediente o della margarina vegetale è possibile utilizzare 60 millilitri di olio di semi, come ad esempio l’olio di girasole.

Varianti e consigli

I biscotti con farina di riso sono perfetti al naturale, anche solo spolverizzati con dello zucchero a velo una volta raffreddati. Le idee per personalizzare questo dolce non mancano: