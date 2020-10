Biodiversità, Italia aderisce al Leaders Pledge for Nature

Il Presidente del Consiglio Conte ha confermato l'adesione dell'Italia all'impegno globale per la biodiversità, presentato in occasione del Summit ONU.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Si è svolto ieri il Summit ONU sulla Biodiversità. Tra i Capi di Stato e di Governo intervenuti via Web anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che ha aderito per l’Italia al “Leaders Pledge for Nature”. Si tratta di un impegno globale per la salvaguardia del patrimonio naturale.

Gli Stati hanno riconosciuto l’insufficienza delle misure messe in atto nel decennio scorso, ribadendo la necessità di misure urgenti a supporto dello sviluppo sostenibile. Supporto alla biodiversità garantito anche dall’Italia, come ha confermato in un tweet il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

Senza biodiversità la salute del Pianeta è a rischio: non c’è più tempo, occorre cambiare rotta. La presidenza italiana del G20 e la nostra partnership con il Regno Unito per la COP26 nel 2021 muovono in questa direzione: la natura al centro dell’agenda politica. #ForNature

In risposta al Presidente del Consiglio è intervenuta Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia:

Quelle pronunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento al Summit ONU sulla Biodiversità sono parole importanti. È arrivato il momento di intervenire con forza per convincere gli Stati a definire obiettivi ancora più ambiziosi. Per costruire un mondo sostenibile, resiliente, inclusivo ed equo intervenendo con determinazione sulla crisi climatica e sulla perdita di biodiversità, che sono tra loro interdipendenti e che stanno minacciando il benessere e la salute dell’umanità.

Impegno per la biodiversità, i punti chiave del Leaders Pledge for Nature