Bilancia pesapersone: funzionalità e prezzi a confronto

Fonte immagine: Unsplash

La bilancia pesapersone è uno strumento indispensabile per controllare il proprio peso: ecco le tipologie, le funzionalità e i prezzi a confronto.

La bilancia pesapersone è uno strumento che non può mai mancare all’interno delle abitazioni. Il peso corporeo è infatti uno degli indicatori fondamentali per la salute e, di conseguenza, è necessario effettuare un controllo regolare, così da individuare con precisione le variazioni. Sia in caso di dimagrimento, che di accumulo di qualche chilo di troppo, è importante conoscere le modifiche che il proprio organismo sta vivendo, informando se necessario il medico. Ma quali sono le tipologie di bilancia pesapersone in commercio e, soprattutto, quali sono i prezzi?

Sul mercato sono disponibili le più disparate varietà di bilance, alcune delle quali molto tecnologiche. In linea generale, si possono raggruppare in tre grandi gruppi: le bilance meccaniche, quelle digitali e quelle connesse. Le prime, come facile intuire, sono i classici strumenti con indicatore analogico del peso, tramite l’apposita lancetta: non richiedono alcun tipo di collegamento elettrico. L’alternativa digitale sfrutta dei sensori per mostrare il peso su un display, solitamente a cristalli liquidi, e viene alimentata tramite una normale batteria tonda e piatta. Quelle connesse, infine, possono comunicare con i dispositivi elettronici quali smartphone e tablet tramite standard senza fili e, per i modelli più costosi, sono previste anche funzioni aggiuntive come la misurazione di altri parametri biometrici. Di seguito, qualche consiglio per un acquisto mirato.

Bilancia pesapersone: le alternative

Medisana PSD, bilancia meccanica

Per chi non volesse rinunciare al fascino senza tempo delle bilance meccaniche, Medisana offre PSD: la soluzione analogica dal design retrò. Ricorda infatti le bilance che tutti hanno visto dal medico o in farmacia almeno una volta nella vita, il tutto per una misurazione facile e decisamente precisa. Lo strumento può infatti supportare fino a 150 chilogrammi di peso, con una scala graduata di incrementi di 500 grammi alla volta, per una visualizzazione facile e immediata. Trattandosi di un prodotto completamente meccanico, non è necessario alcun tipo di alimentazione, né a batterie né tramite energia elettrica.

Il grande indicatore tondo permette di leggere il proprio peso con facilità, mentre la struttura è in acciaio inox di qualità, ricoperta da una superficie di pesatura antiscivolo, per il massimo della sicurezza durante l’uso. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : buona estetica, facilità d’uso, rilevazione del peso affidabile;

: buona estetica, facilità d’uso, rilevazione del peso affidabile; Contro: per uso domestico, non assicura la stessa precisione delle alternative meccaniche da studio medico.

La bilancia analogica è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 69 euro. Qui per acquistarla.

Laica PS1054, bilancia elettronica

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione elettronica con display, Laica propone la sua bilancia PS1054. Leggera e facile da utilizzare, è in grado di sostenere pesi fino a 180 kg, grazie al suo elegante e resistente vetro temperato da 6 millimetri di spessore. La piattaforma vede una striscia centrale puntinata, utile sia per il posizionamento sulla bilancia che come raffinata scelta di design, mentre il design ampio permette una facile lettura. Lo strumento è alimentato da una classica batteria tonda e piatta al litio e, ancora, presenta un tasto di conversione per il passaggio dalla misurazione dei chili a quella delle libbre.

Dal design completamente italiano, questa soluzione è progettata per garantire il massimo della sicurezza e della precisione, anche grazie ai piedini antiscivolo che rimangono ben saldi sul pavimento. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : resistente, precisa, facilissima da usare;

: resistente, precisa, facilissima da usare; Contro: è necessario posizionarla su una superficie perfettamente liscia per evitare errori di misurazione.

La bilancia è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.90 euro. Qui per acquistarla.

Etekcity, bilancia digitale con app

Infine, per chi fosse alla ricerca di una bilancia pesapersone di ultima generazione, Etekcity propone un modello smart, compatibile anche con una speciale applicazione per iOS e Android, chiamata “VesyncFit”. Oltre al peso corporeo, mostrato sul display della bilancia oppure tramite lo schermo del proprio smartphone, lo strumento misura altri 13 valori come il grasso corporeo, l’acqua, la massa muscolare, BMI e BMR, massa ossea, proteine, età metabolica e molto altro ancora. Il tutto grazie a sensori sviluppati in Germania, capaci di supportare fino a 180 chilogrammi di peso.

Alimentata da tre classiche batterie AAA, e realizzato in solido vetro temperato, la batteria si collega con l’apposita applicazione: quest’ultima può interagire anche con Apple Health e Google Fit, nonché con i dispositivi Fitbit. Secondo gli acquirenti di Amazon, la soluzione presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

, Pro : precisa nella rilevazione, comoda da usare, affidabile;

: precisa nella rilevazione, comoda da usare, affidabile; Contro: alcuni riferiscono di problemi di sincronizzazione con l’app.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 42.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Per la sua versatilità d’uso, il costo abbastanza contenuto e la possibilità di accedere a misurazioni aggiuntive tramite applicazione per smartphone, la redazione consiglia l’acquisto della bilancia pesapersone di Etekcity.