Bike sharing: inaugurato il servizio a Reggio Calabria

Fonte immagine: JUAN FERNANDO YECKLE via Pixabay

Un nuovo servizio in arrivo per i cittadini di Reggio Calabria, con un parco bici di oltre cento unità.

Il bike sharing sbarca a Reggio Calabria: nasce Reggio in Bici. Un progetto supportato dal Ministero dell’Ambiente, Reggio in Bici mira a rivoluzionare il concetto di mobilità cittadino, in un’ottica più sostenibile e attenta all’inquinamento atmosferico. Obiettivo dichiarato è quello di mutare le abitudini negli spostamenti cittadini, in particolare quelli di breve e medio raggio.

Nella fase iniziale verranno attivate dieci stazioni fisse, diffuse nei punti strategici e a maggiore concentrazione di traffico della mobilità cittadina. A queste, ne verranno aggiunte altre presso i parcheggi dei principali enti pubblici e privati, al fine di incentivare la mobilità green anche per spostamenti legati alle attività lavorative.

Il tutto con una flotta prevista di 130 unità, formata da 50 mezzi a pedalata assistita e 80 dotate di tipo tradizionale, governate da un sistema di gestione e manutenzione completamente web based, utilizzabile mediante app, sito ufficiale e tessera elettronica dedicata. Le tariffe saranno di 50 centesimi all’ora (la prima è gratuita), sono previste anche forme di abbonamento mensili.

Una bella notizia per il capoluogo calabrese, funestato da un alto livello di inquinamento atmosferico, in particolare di biossido di azoto. Secondo i dati MobilitAria 2019, Reggio Calabria è l’una delle due città (assieme a Catania) ad aver superato i limiti imposti per legge.

Un nuovo tassello aggiunto per BiciInCittà, il network di bike sharing pubblico che racchiude oltre cento comuni in Italia, il più esteso sul territorio nazionale.