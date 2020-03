Bignè di San Giuseppe, ricetta vegan

Ricetta vegan dei bignè di San Giuseppe cotti al forno per una Festa del Papà cruelty free e golosa.

Parliamo di: Ricette vegane

Nel quindicesimo secolo la tradizione cristiana sceglie la data del 19 marzo come festa da dedicare al protettore dei poveri, San Giuseppe, patrono dei falegnami, marito di Maria; non a caso il 19 marzo si festeggia anche la festa del papà (Giuseppe è il padre putativo di Gesù). È la vigilia dell’equinozio di primavera, un momento in cui celebrare la fertilità e la rinascita della terra. A Roma la ricorrenza era festeggiata in Piazza con banchetti di frittelle. Da qui deriva la tradizione di mangiare i bignè fritti per San Giuseppe. Oggi, nonostante l’isolamento da Covid-19, è un giorno perfetto per riproporre questa straordinaria ricetta ma in chiave vegan-friendly!

La ricetta vegan che segue è completamente cruelty free e quindi si adatta a una Festa del Papà senza provocare sofferenza ad altri esseri viventi, inoltre per essere piacevole ma salutare suggeriamo la cottura al forno anche se è possibile friggerli. Nel nostro caso abbiamo utilizzato un forno elettrico per la cottura dei bignè di San Giuseppe e ci siamo dotati di una sacca a poche per la farcitura. Questo procedimento consente di realizzare 25 bignè di medie o grandi dimensioni.

Bignè di San Giuseppe: ricetta vegan semplice e buona

Ingredienti

Per l’impasto dei bignè:

400 cl di acqua

1 cucchiaio di zucchero di canna bio

1 presa di sale

1 noce di margarina vegetale (ne esistono diverse in commercio)

300 g di farina di tipo 1 o 2

zucchero di canna bio o cannella a piacere

16 cucchiai di fecola di patate

Per la crema pasticciera:

8 cucchiai di fecola di patate

1/2 litro di latte di soia

1 pizzico di curcuma

8 cucchiai di zucchero di canna

4 cucchiai di farina 1 o 2

1 buccia di limone

1 pizzico di vaniglia

Preparazione bignè di San Giuseppe