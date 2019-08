Biglietti Atac gratis riciclando plastica: in un mese raccolte 100mila bottiglie

Spopola a Roma l'iniziativa sperimentale dell'azienda di mobilità capitolina. Ai viaggiatori un bonus di 5 centesimi per ogni bottiglia conferita.

Parliamo di: Plastica Riciclo

Centomila bottiglie riciclate in poco più di un mese. A Roma l’iniziativa +Ricicli+Viaggi di Atac sta trovando riscontro positivo e piace ai viaggiatori. E raggiunge un primo traguardo importante, come ha dichiarato sul suo profilo social la sindaca di Roma Virginia Raggi:

La campagna +Ricicli+Viaggi è un vero e proprio successo: ben 100 mila le bottigliette riciclate nelle metro di Roma in poco più di un mese. Numeri che ci raccontano una formula vincente ed un’attenzione crescente nei confronti della sostenibilità ambientale. Con questa iniziativa tutti possono riciclare le bottiglie in PET utilizzando le speciali macchinette “mangia plastica” collocate in tre stazioni: Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A. Un gesto a favore dell’ambiente, una buona pratica per tutti.

Il 23 luglio scorso l’azienda di mobilità romana aveva presentato questa iniziativa, prima del suo genere in Italia. Un progetto sperimentale, della durata di 12 mesi, che permette ai viaggiatori di acquisire un bonus di 5 centesimi per ogni bottiglia riciclata – compresa tra 0,25 e 2 litri – inserita in una delle tre macchine compattatrici installate da Coripet, consorzio per il riciclo del PET, nelle stazioni di Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A.

Il bonus viene quindi accumulato nel borsellino virtuale delle app B+ (che permette di acquistare ed utilizzare i titoli del trasporto pubblico di Roma con lo smartphone) o MyCicero e Tabnet, quasi in tempo reale. I viaggiatori possono così accumulare punti senza limiti e utilizzarli direttamente per l’acquisto di uno o più biglietti e di abbonamenti mensili (Bit 100 minuti, 24/48/72h e abbonamento mensile).

Per festeggiare il risultato raggiunto, mercoledì scorso l’azienda di trasporti ha quindi premiato con 50 biglietti omaggio i primi passeggeri che, a partire dalle 11, si sono recati nelle stazioni di San Giovanni, Piramide e Cipro per il conferimento nelle ecocompattatrici.