Biglietti Atac gratis riciclando plastica: già raccolte 11mila bottiglie

A meno di una settimana dal lancio la raccolta di plastica +Ricicli+Viaggi ha spopolato tra i romani, che hanno già conferito 11mila bottiglie.

Riciclare la plastica in cambio di biglietti Atac piace ai romani. In meno di una settimana dal lancio dell’iniziativa +Ricicli+Viaggi sono state conferite nelle tre macchine disponibili circa 11mila bottiglie PET. Il programma è stato avviato in via sperimentale lo scorso 23 luglio, presente all’inaugurazione delle macchine anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, e sarà attivo per i prossimi 12 mesi.

L’iniziativa prevede che per ogni bottiglia di plastica PET di qualsiasi dimensione, purché compresa tra 0,25 e 2 litri, il conferitore venga ricompensato con 5 centesimi, spendibili per l’acquisto di titoli di viaggio Atac. Biglietti, ma non solo, il credito accumulato può essere utilizzato anche per l’acquisto di abbonamenti mensili. Come ha sottolineato Virginia Raggi attraverso il proprio account social:

Oltre 11mila bottiglie di plastica riciclate e recuperate in metro. Un bel risultato ottenuto dopo poco meno di una settimana dal lancio della campagna Atac +Ricicli +Viaggi. Dati significativi, la dimostrazione che a volte basta poco per sensibilizzare le persone su temi importanti. Abbiamo introdotto un’innovazione al servizio che piace ai cittadini. Un sistema semplice e divertente anche per incentivare l’uso dei mezzi pubblici.

Il regolamento dell’iniziativa è semplice. Basterà scaricare e installare sul proprio dispositivo mobile (dotato di connessione Internet) una delle app che partecipano al progetto, ovvero B+, MyCicero e TabNet. Al momento del conferimento occorre aprire l’applicazione e procedere al riconoscimento presso una delle tre macchine attualmente attive, presenti presso le seguenti fermate della metropolitana di Roma: Cipro – Metro A, Piramide – Metro B, San Giovanni – Metro C.

Una volta riconosciuti dal sistema procedere con l’inserimento dei contenitori: per ogni bottiglia conferita, anche più di una nella stessa occasione, il credito presente sull’app verrà incrementato entro pochi minuti di 5 centesimi per ciascuna bottiglia inserita. Da ricordare che potranno essere inseriti solo contenitori PET, integri (non schiacciati) e provvisti dell’etichetta originale.

Come riportato sul sito Atac, i viaggiatori potranno accumulare punti senza limiti e utilizzarli non appena saranno trascorsi almeno 5 minuti dal conferimento delle bottiglie di plastica. Acquistabili grazie al credito così accumulato Bit da 100 minuti, ma anche di durata maggiore (24/48/72 ore) o persino un abbonamento mensile.