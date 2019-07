Biciclette in offerta durante l’Amazon Prime Day: quali acquistare

L'Amazon Prime Day 2019 è arrivato con 48 ore di imperdibili sconti; tra le offerte più interessanti quelle sulle biciclette elettriche.

L’Amazon Prime Day 2019 è arrivato. Da oggi, 15 luglio e per le prossime 48 ore, Amazon.it proporrà migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti dedicati a tutti coloro che sono iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime. Trattasi di un’occasione per poter risparmiare molti soldi, magari acquistando prodotti normalmente non accessibili per via del loro alto prezzo.

Tra i prodotti in offerta più interessanti ci sono sicuramente le biciclette elettriche, mezzi di trasporto molto interessanti che possono diventare una valida alternativa alla mobilità urbana o compagne fedeli per qualche giretto fuori porta. Le biciclette elettriche sono notoriamente costose, soprattutto per via della presenza del motore e della batteria. Grazie agli sconti dell’Amazon Prime Day, possono essere acquistate a prezzi molto più convenienti.

Nilox Doc X1 Plus : bicicletta elettrica pieghevole a pedalata assistita adatta ai percorsi urbani e dotata di cerchi da 20 pollici. Provvista di portapacchi posteriore, sella ergonomica, parafanghi e porta di ricarica USB per smartphone. Autonomia di 25 Km. Prezzo di 399,98 euro.

i-Bike City Easy : classica city bike a pedalata assistita dotata di cerchi da 26 pollici e cambio a 6 rapporti Shimano. La batteria, dotata di chiusura di sicurezza può essere ricaricata direttamente sulla bici oppure facilmente estratta. Dotazione che si conclude con freni V-brake anteriore e posteriore, catarifrangenti su pedali, raggi e sella posteriore, luci LED anteriore e posteriore alimentate dalla batteria principale e campanello elettronico attivabile con pulsante. Prezzo di 499,90 euro.

REVOE Dirt Vtc : bici pieghevole elettrica dotata di cerchi da 20 pollici con gommatura FAT per gli amanti dell'off-road. Le 3 differenti velocità possono essere impostate dal display: 6 km/h, 15 km/h, 25 km/h. Su questa bicicletta è disponibile anche l'assistenza alla partenza fino a 6 km/h. Si piega in pochi secondi. Fino a 40 km di autonomia. Prezzo di 549,90 euro.

Argento Performance : mountain bike a pedalata assistita con ruote fat KENDA da 26 pollici, ideali per percorrere tratti di fuoristrada, ghiaia e sabbia. Dispone di 5 livelli di assistenza. Dotata di un cambio Shimano 7 rapporti e dell'impianto frenante TEKTRO. Autonomia sino a 80 Km. Prezzo di 799,90 euro (taglia telaio 46). Assicurazione AXA "Tutela Famiglia" inclusa.

Nilox Doc X2 Plus : bicicletta elettrica pieghevole per uso prettamente urbano. Si ripiega con un gesto per poter essere caricata sui mezzi o in macchina. Fino a 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile da comando sul manubrio. Autonomia sino a 25 Km. Dispone di modulo Bluetooth per trasferire i dati di viaggio ad un'app. Prezzo di 399,98 euro.

Argento Piuma : bici elettrica pieghevole con un'autonomia di 80 km e una velocità massima di 25 Km/h. Cambio SHIMANO modello Tourney 7 rapporti. Cerchi da 20 pollici. Display LED dotato di accensione batteria, gestione luci, selezione livello di assistenza. Assicurazione AXA "Tutela Famiglia" inclusa. Prezzo di 699,90 euro.

i-Bike Fold 20: bici elettrica pieghevole adatta all'uso urbano. Si ripiega in poche mosse e può essere messa nel bagagliaio di un'auto molto facilmente. Il motore brushless al mozzo posteriore coniuga potenza e maneggevolezza. Le ruote da 20 pollici consentono una guida comoda ed agile su tutti i terreni. Tre le modalità di assistenza. Autonomia di circa 40 Km. Prezzo di 499,90 euro.

La scelta di una bici elettrica, oltre ad budget, dipende molto da dove si intende utilizzarla. Negli ambienti urbani può andare benissimo una classica city bike che può muoversi agilmente nel traffico potendo contare sull’aiuto del motore elettrico che assisterà la pedalata. Per il così detto ultimo miglio può andare bene, invece, un modello pieghevole. Può essere portato comodamente nel baule dell’auto e può essere tirato fuori per percorrere l’ultimo tratto di strada per raggiungere una meta precisa.

Sugli sterrati ed in montagna, invece, una mountain bike a pedalata assistita è perfetta.

Gli sconti dell’Amazon Prime Day, come detto, sono disponibili solamente per gli iscritti ad Amazon Prime, un abbonamento dal costo di 36 euro all’anno che oltre a consentire l’accesso a promozioni particolari, offre una serie di servizi in esclusiva come Prime Video, Prime Music, le spedizioni rapide in 1 giorno e tanto altro ancora.

Nessun problema, comunque, per i non iscritti. Amazon.it regala il primo mese di abbonamento. Questo significa che iscrivendosi, si potrà godere degli sconti di Prime Day, per poi recedere dall’abbonamento senza dover pagare nemmeno un centesimo.