Biciclette elettriche, ecco Jeep e-bike: potenza fino a 1500 Watt

Jeep lancia e-bike, nuova nata tra le biciclette elettriche: votata al divertimento e al fuoristrada estremo, può contare su una potenza massima di 1500W.

Prosegue senza mezze misure il percorso di Jeep nel mondo delle biciclette elettriche. Un nuovo deciso passo per la casa statunitense, in un certo senso “aggressivo” considerato il settore scelto: adattabile all’uso in città, ma nata per il fuoristrada estremo. Una bici votata al divertimento e all’adrenalina quindi, che prende il nome di Jeep e-bike.

La bici a pedalata assistita presentata da Jeep è un inno alla potenza, come richiesto dal suo personale settore di riferimento. Di base sono 750 i Watt che può offrire la e-bike, con punte di 1500 (per 160 Nm di coppia). A garantire tali numeri il motore Befang Ultra di cui è dotata la due ruote statunitense. Per fare un confronto basti pensare che le normali biciclette elettriche si aggirano su livelli di potenza vicini ai 250W (più che sufficiente per spostamenti urbani sostenibili).

E-Bike può contare su pneumatici Fat da 26″x4,8″, freni a disco idraulici, ammortizzatore RockShox Monarch RL e forcella RST Air. La trasmissione è a 10 velocità. Due ruote elettrica realizzata da Jeep in collaborazione con i tecnici della QuietKat, di stanza a Eagle (Colorado, USA).

Jeep e-bike, prezzo di listino

Jeep e-bike permette di affrontare anche gli scenari più difficili per una due ruote, fermo restando un certo grado di preparazione fisica da parte del ciclista. Per quanto riguarda il prezzo di listino è fissato a 5899 dollari, corrispondenti a circa 5mila euro. Una fascia di mercato decisamente più alta rispetto ai modelli “entry level”, il cui costo è in genere compreso tra gli 800 e i 1500 euro.

