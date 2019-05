Bici pieghevoli da città, 5 modelli economici e leggeri

Le bici pieghevoli possono rivelarsi un'ottima soluzione per gli spostamenti multimodali e per chi ha poco spazio in casa: ecco i 5 modelli migliori.

La scelta di una bicicletta può rivelarsi molto importante sia per chi cerca un mezzo per spostarsi a zero emissioni che per mantenersi in forma. Chi ha poco spazio in casa e/o chi si trova a dover utilizzare soluzioni di mobilità multimodale potrebbe avere necessità particolari, legate al dover contenere quanto più possibile peso e dimensioni della due ruote.

In questo senso le bici pieghevoli da città si rivelano un’ottima soluzione, in quanto permettono sia di riporla in casa limitando lo spazio occupato che di trasportarla in maniera agevole anche sui mezzi pubblici o nel bagagliaio dell’auto. Diverse sono le soluzioni possibili, variabili in funzione del prezzo come anche del peso. Di seguito cinque modelli economici e leggeri per chi vuole acquistare una bicicletta con telaio pieghevole.

Bici pieghevoli da città

Frejus Leeds

Frejus Leeds ha un telaio in acciaio Hi TEN ripiegabile verniciato nero e monta cerchi in alluminio da 20″. In dotazione anche freni V.Brake in resina, sella comfort e pedali in resina ripiegabili mod. Click Clack. Il cambio è CTB a 6 velocità.

Le misure della bicicletta chiusa sono 62 cm (altezza) x 90 cm (lunghezza) x 38 cm (profondità). Sono presenti anche parafanghi e portapacco in acciaio. Presente una garanzia di due anni su garanzia che copre difetti di costruzione e/o materiale non soggetto ad usura. Il prezzo di listino è di 135 euro, il peso 14 kg.

Pro: Prezzo, comoda, maneggevole, cambio al manubrio.

Contro: Sellino in caso di utilizzatore alto, ripiegamento, cambio, peso.

Coppi Car Bike

La Coppi Car Bike è una bici pieghevole adatta principalmente all’utilizzo in città. Il telaio è in acciaio e monta cerchi da 20″. Il cambio è uno Shimano a 6 velocità, mentre i comandi sono Revo Shift. Monta pedali in resina pieghevoli.

Il peso della bici pieghevole Coppi Car Bike è di 12 chilogrammi, mentre il prezzo di riferimento per la due ruote è di 185 euro. È disponibile nella colorazione bianca. Si consiglia l’utilizzo da parte di ciclisti di altezza compresa tra i 160 e i 175 centimetri. Piegata le dimensioni sono di 75 di larghezza per 55 di altezza.

Pro: Prezzo, trasporto su mezzi pubblici, parafanghi.

Contro: Materiali, catena, chiusura.

Bici Pieghevole Moma

La bicicletta pieghevole Moma presenta un telaio in alluminio 7005 sul quale è montato un cambio Shimano TZ-50 a 6 velocità con leve Shimano Revoshift RS35. I freni sono V-Brake in alluminio, in dotazione anche luci, cestino, portapacchi, cavalletto e campanello.

I cerchi di questa bicicletta sono in alluminio da 24″, mentre il peso è di 12 chilogrammi. Il sellino è in simil pelle, come le manopole, e dotato di sistema per lo sganciamento rapido. Manubrio e pedali sono pieghevoli. Il prezzo di listino si aggira sui 220 euro.

Pro: Stabilità, rapporto qualità/prezzo, comodità sellino.

Contro: Ruote ingombranti se trasportata, qualità materiali, mancanza borsa trasporto.

MBM Kangaroo

La MBM Kangaroo presenta un telaio pieghevole in acciaio, il cambio è uno Shimano Rs36 a 6 velocità. Le due ruote sono da 20″, mentre le colorazioni disponibili sono azzurro, crema, nera, nudo e verde.

Il prezzo di listino è variabile in funzione della colorazione scelta e va dai 240 ai 261 euro. Il peso di questa bicicletta pieghevole è di 13 chilogrammi.

Pro: Design, robusta, facile da piegare.

Contro: Prezzo.

AWN

La bici pieghevole AWN è composta da un telaio con mozzo a una corsa e monta pneumatici stradali da 16″. Manubrio e sellino sono regolabili in altezza, i cerchi in alluminio e dispone di portapacchi verniciato. Due i parafanghi, uno anteriore in acciaio e uno posteriore con verniciatura nera.

Presenta un catarifrangente nella parte posteriore e il colore del telaio è bianco. Il prezzo di riferimento è di 165 euro mentre il peso è di 15 chilogrammi.

Pro: Design, robusta.

Contro: Catena.

Scelta della redazione

La MBM Kangaroo rappresenta la scelta della redazione grazie al suo rapporto qualità/prezzo, malgrado i costi un po’ più alti rispetto alla media di categoria, e alla robustezza del telaio.

Consigli utili

Da valutare con attenzione la questione altezza dell’utilizzatore in sede di acquisto di una bici pieghevole. La regolazione del sellino potrebbe non consentire un’altezza sufficiente dal suolo o esporre la stessa seduta a un’oscillazione eccessiva, a discapito dell’equilibrio generale durante la pedalata.