Bici introvabili: ecco perché accade, e come ottenerne una subito

Da diversi mesi a questa parte, alcuni tipi di prodotti fitness (tipo pesi e bilancieri) e tempo libero (tipo biciclette e monopattini) sono diventati semplicemente introvabili. La ragione è tutta da ricercare nei lockdown imposti dalla pandemia che hanno fatto riscoprire alle persone i piccoli piaceri della vita come una pizza fatta in casa o una passeggiata all’aria aperta. Una situazione a cui si è aggiunta la chiusura delle palestre per motivi sanitari, e il bonus mobilità che ha fatto letteralmente sparire le biciclette dalle vetrine dei negozi. Risultato: comprarne una è diventata un’impresa; ma per fortuna che c’è Internet.

Una Crisi che Parte da Lontano

Se state cercando una bici, probabilmente ve ne sarete accorti: i negozi non ne hanno più; e le liste di attese durano anche mesi. Secondo i dati di Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori di Confindustria), il fenomeno è da attribuirsi ad una serie di fattori che hanno funzionato assieme:

Le vendite sono in aumento già dal 2019 , probabilmente anche grazie al boom delle bici con pedalata assistita.

, probabilmente anche grazie al boom delle bici con pedalata assistita. La pandemia ha diminuito le quantità e la qualità degli svaghi .

. Prendere i mezzi pubblici è stato complicato e sconsigliabile per molto tempo.

è stato complicato e sconsigliabile per molto tempo. Chiusura di palestre, piscine e luoghi di aggregazione sportiva.

piscine e luoghi di aggregazione sportiva. Bonus bici.

Diffusione delle e-bike, del bike sharing, e una aumentata consapevolezza rispetto ai temi ambientali.

Dipendenza dall’Asia che produce le componenti utilizzate dai produttori europei per sfornare biciclette; una situazione aggravata dalla lentezza con cui vengono trasportati tali semilavorati, di solito via nave.

E così, secondo il Sole 24 Ore, nel 2020 si sono vendute un totale di 2 miliardi di biciclette, e i numeri sarebbero stati molto più alti se non fossero terminate le scorte. Un trend non solo italiano ma globale, che purtroppo si manterrà invariato anche per il 2021: le bici sono poche e la domanda in continua crescita.

Come Ottenere una Bici Ora

Pensare di potere uscire di casa e tornare con la bici dei propri sogni è per l’appunto un sogno. I magazzini sono vuoti, le consegne eterne e sempre più persone vedono nelle bicicletta -da strada o Mountain Bike- il pretesto per uscire di casa e praticare un po’ di sport.

La buona notizia è che su Amazon la scelta è talmente ampia e l’offerta talmente abbondante che c’è sempre un modello di bici da acquistare per ogni esigenza e fascia di prezzo. Purtroppo anche in questo caso le scorte sono contingentate, e subiscono fluttuazioni poderose: il nostro consiglio, dunque è di acquistare subito la bici non appena trovate un modello che vi piace e che ha le caratteristiche desiderate. In alcuni casi la consegna è immediata, nella peggiore di una o due settimane.

Le Migliori Biciclette 2021 su Amazon

Le bici di Amazon rientrano nell’iniziativa Rateo a Tasso zero reale, senza finanziarie né intermediari. È sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il prodotto scelto nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito verrà effettuato una volta al mese.

Nota bene: Non tutti gli utenti possono godere di questa opzione d’acquisto; inoltre si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it. Per utilizzare questo metodo di pagamento l’account deve rispettare alcuni requisiti necessari ma non sufficienti tra cui:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

Buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Chi non avesse accesso a questa formula può comunque richiedere un finanziamento Cofidis che tuttavia potrebbe includere interessi o altri oneri finanziari.

CreditLine è una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente. Per usufruire di questa opzione di pagamento, basta aggiungere i prodotti idonei al carrello e scegliere la voce CreditLine come metodo di pagamento.

Qui di seguito le migliori biciclette del 2021 disponibili su Amazon con consegna ravvicinata:

