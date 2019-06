Bici ibride: migliori modelli per uomo e donna

La bici ibrida è una due ruote che si presta a molteplici utilizzi, dai percorsi cittadini al trekking: ecco i modelli migliori per uomo e donna.

Acquistare una bicicletta è una scelta che risente di diversi fattori. A orientare i futuri ciclisti sono spesso le esigenze specifiche, legate alla necessità di comodi spostamenti cittadini, di gite fuori porta o magari di due ruote adatte a percorsi più “avventurosi”. Qualora non si abbia però ben chiaro l’utilizzo principale della due ruote o semplicemente si abbia necessità di un mezzo in grado di prestarsi a più ruoli un aiuto in tal senso può arrivare dalle bici ibride.

Le bici ibride sono delle biciclette che presentano delle caratteristiche non votate ad alcuna esigenza specifica, ma in grado di offrire buone prestazioni sia su strada che su percorsi sterrati. Possibile trovare modelli adatti sia per uomo che per donna, come anche versioni esclusive per uno dei due generi. Ecco alcune delle versioni migliori tra quelle adatte a tutti.

MBM H54

La bici ibrida MBM H54 è una due ruote con telaio in alluminio, disponibile in misura variabile per una maggiore adattabilità all’altezza del ciclista: 50 cm (altezza tra 160 e 170 centimetri), 54 cm (170-180) e 58 cm (180-190). Dispone di un cambio Shimano a 21 velocità e di ruote da 28″.

La forcella è in acciaio Hi-ten, mentre per quanto riguarda l’aspetto esterno questa bici ibrida è disponibile in due differenti colorazioni, bianco (H58) e nero (H54). Il suo prezzo di listino è di 345,50 euro.

Pro: Rapporto qualità/prezzo, telaio, assistenza.

Contro: Assenza fori per portaborraccia.

Moma Ibrida

L’ibrida Moma Bikes presenta un telaio in alluminio con portapacchi, anch’esso in alluminio, integrato. Il cambio è Shimano TZ-50 18 velocità, i comandi sono Revoshift RS35 con pignone originale Shimano. In allumino anche i cerchi, da 26″, le leve del freno e i freni V-Brake.

Il sellino e le manopole sono in similpelle. La bici ibrida Moma è dotata di cavalletto, campanello e parafanghi, oltre che di borsa bisaccia e di sistema per lo sgancio rapido del sellino. Il prezzo di listino è intorno ai 181 euro.

Pro: Cambio, Borsa bisaccia, robustezza telaio.

Contro: Telaio piccolo, Sella.

Time out MD

La due ruote ibrida di Atala Time Out MD è composta da un telaio in alluminio, freni a disco Shimano, forcella in acciaio Hi-Ten e ruote da 28″ (previsto sistema per lo sgancio rapido). Il cambio è uno Shimano Tourney RD-TY500 a 7 velocità con deragliatore Shimano Tourney FD-TY510.

La bici ibrida Time Out MD dispone di sella Atala Hybrid con foro, mentre i cerchi sono in alluminio con doppia camera. Tra gli accessori figurano anche il cavalletto e i catarifrangenti ruote. Il prezzo di riferimento per la bicicletta in questione è di 430 euro.

Pro: Telaio, freni a disco, sella, sgancio rapido ruote.

Contro: Prezzo.

Scelta della redazione

Malgrado il prezzo sia più alto rispetto alle “rivali” la scelta della redazione è orientata verso la bici ibrida Atala Time Out MD, in grado di offrire elementi utili come una sella speciale, i freni a disco e il sistema di sganciamento rapido delle ruote.

Consigli utili

Al momento dell’acquisto è opportuno valutare un insieme di fattori, che partono dal prezzo iniziale per comprendere poi la presenza di determinati accessori o la possibilità di integrare per proprio conto tali prodotti. Prima di comprare la nuova bicicletta valutare anche l’eventuale necessità di modelli che garantiscano un minore sforzo fisico in caso di lunghe distanze, come ad esempio le e-bike.