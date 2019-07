Bibite zuccherate e tumori: studio francese conferma il legame

Questi dati supportano la rilevanza dell’esistenza di raccomandazioni nutrizionali per limitare il consumo di bevande zuccherate, inclusi i succhi di frutta al 100%, così come azioni politiche come la tassazione o le restrizioni alle pubblicità delle bibite dolci, il che potenzialmente contribuisce alla riduzione dell’incidenza tumorale.

Non risulterebbero particolari connessioni con il cancro colorettale e alla prostata , seppure da questo punto di vista i dati a disposizione degli studiosi fossero più limitati. Stesso discorso valido per le bevande dolcificate in modo artificiale. L’ipotesi avanzata dai ricercatori è che gli zuccheri contenuti nelle bibite influiscano su parametri quali grasso viscerale, indicatori dello stato infiammatorio e pressione sanguigna. Nel mirino anche gli additivi , che potrebbero agire favorendo la formazione di tumori.

Nuove conferme per il legame tra bibite zuccherate e tumori . A supportare l’ipotesi di un rapporto diretto tra consumo di bevande dolci e formazioni tumorali è uno studio francese, condotto dai ricercatori del Sorbonne Paris Cité Epidemiology and Statistics Research Center e pubblicato sulla rivista scientifica The BMJ . A guidare il gruppo di ricerca la dott.ssa Mathilde Touvier .

