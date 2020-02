Bere cioccolata calda aiuta la circolazione delle gambe

Fonte immagine: Photo by Hessam Hojati on Unsplash

Bere cioccolata calda aiuta a migliorare la circolazione delle gambe secondo uno studio condotto negli USA.

Bere regolarmente cioccolata calda aiuta a migliorare la circolazione delle gambe. A sostenerlo i ricercatori della Northwestern University di Chicago, secondo i quali a beneficiare di tale rimedio naturale sarebbero soprattutto gli over 60. Lo studio è stato pubblicato su Circulation Research, rivista dell’American Heart Association.

Cioccolata calda rimedio naturale per la circolazione delle gambe grazie alla presenza nel cacao dell’epicatechina, spiegano i ricercatori, presente nel cacao e quindi in maggiore concentrazione nel cioccolato fondente piuttosto che in quello al latte. Questa sostanza incrementerebbe il flusso sanguigno negli arti inferiori.

Lo studio è stato condotto su 44 pazienti al di sopra dei 60 anni, tutti affetti da arteriopatia periferica (che causa restringimento dei vasi, crampi muscolari e dolore). I partecipanti sono stati invitati a consumare tre volte al giorno, per sei mesi, una tazza di cioccolata o in alternativa di una bevanda priva di cacao. Sono stati compiuti test sulla capacità di percorrere distanze camminando a piedi lungo un corridoio o su un tapis roulant per 6 minuti. I test fisici sono stati svolti regolarmente,2 ore e mezza e 24 ore dopo aver consumato la bevanda.

Secondo i risultati ottenuti al termine dei sei mesi di studi chi aveva bevuto cioccolata calda riusciva a percorrere in media 42,6 metri in più, mentre chi aveva consumato il placebo ne percorreva 24,2 in meno. Ha dichiarato la Dott.ssa Naomi Hamburg, a capo dell’American Heart Association‘s Peripheral Vascular Disease Council: