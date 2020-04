Bere caffè modifica la percezione dei sapori degli alimenti

Ai 156 partecipanti allo studio è stato chiesto di assaggiare degli alimenti sia prima che dopo il consumo di caffè . I due ricercatori a capo della ricerca (Alexander Wieck Fjældstad e Henrique Fernandes) hanno evidenziato come la percezione del dolce risulterebbe incrementata, mentre al contrario verrebbe percepito in misura minore l’ amaro . Alterazioni che occorrerebbero indipendentemente, come dimostrato in una seconda fase sperimentale, dalla presenza di caffeina nella bevanda.

