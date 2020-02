Bendaggi drenanti: cosa sono, benefici e costi

Molto richiesti nei centri benessere, in quanto legati alla cultura dell’aromaterapia e della fangoterapia oggi scopriamo tutto ciò che c'è da sapere.

La ricerca della perfetta forma fisica è un lungo cammino, difficile da percorrere e insidioso perché si rischiano di perdere molti soldi dietro ad una chimera. Oggi affrontiamo il tema dei bendaggi estetici. Il bendaggio è un trattamento estetico che viene seguito imbevendo delle garze di principi attivi mirati a svolgere una particolare funzione, e possono essere drenanti, contro il gonfiore migliorare la circolazione sanguigna e linfatica ma anche anticellulite. In due parole, possono essere: una salvezza.

Bendaggi drenanti: come funzionano?

L’obiettivo dei bendaggi snellenti è quello di far assorbire i principi attivi in tempi relativamente brevi per promuovere l’eliminazione di cellulite e ritenzione idrica. Un bendaggio snellente di successo è un trattamento che permette di ridurre i liquidi in eccesso e le tossine incorporate nelle cellule adipose regalandoci nella zona trattata una sensazione di asciuttezza. Il processo chimico alla base di questo trattamento è l’osmosi che, per definizione, prevede il passaggio di solvente da una soluzione meno concentrata ad una più concentrata.

I bendaggi possono essere eseguiti a freddo o a caldo a seconda della necessità. In caso di gonfiore, edemi o ritenzione idrica è possibile utilizzare i bendaggi a freddo mentre i bendaggi a caldo aiuterebbero a dilatare le vene per migliorare la circolazione periferica ed aumentare l’ossigenazione dei tessuti. La domanda spinosa: funziona? Il bendaggio ad azione drenante e tonificante garantisce dei risultati assolutamente visibili grazie alla diversa associazione dei vari principi attivi naturali tra i quali la caffeina, gli oli essenziali di salvia e rosmarino e di menta. Ovviamente come molti trattamenti estetici parte da un presupposto importante: ci vuole continuità.

Va ricordato in ogni caso che: i trattamenti cosmetici contro la cellulite migliorano l’aspetto della pelle ma possono ottimizzare i risultati solo se vengono affiancati da una dieta equilibrata e una costante attività fisica. Se non si ha intenzione di accompagnare ai bendaggi queste due attività è meglio non iniziare affatto. Questo specifico trattamento, poi, risulta più efficace se abbinato a sedute di pressoterapia.