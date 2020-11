Beauty routine naturale: i segreti di Irina Shayk

Fonte immagine: Pinterest

Intervistata durante la Digital Beauty Week di Vogue Italia, Irina Shayk ha svelato tutti i segreti della sua beauty routine.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Irina Shayk, si sa, è di una bellezza disarmante. Madre natura non è certo stata avare con lei, che, però, ha confessato di avere molto a cuore il suo aspetto e di curarlo quotidianamente. La top model ha svelato tutti i dettagli della sua beauty routine a Samira Larouci durante una speciale diretta Instagram all’interno della prima Digital Beauty Week di Vogue Italia.

I segreti della beauty routine di Irina Shayk

Acqua bollente e limone da una parte, cubetti di ghiaccio dall’altra: è così che inizia la sua giornata Irina. Un mix perfetto che dona luminosità alla pelle con l’utilizzo di prodotti naturali che abbiamo tutti in casa. La top model ha ammesso di utilizzare molti prodotti di marchi famosi ma di avere anche un debole per il fai da te.

Amatissima da Versace, Tisci e Rihanna (quest’ultima l’ha scelta come una delle protagoniste del suo secondo show-evento Savage X Fenty che potete vedere su Amazon Prime Video), ha voluto condividere con i suoi fan tutti i dettagli del suo regime skincare. Se è vero che la bellezza non le manca, Irina Shayk dedica molto tempo alla sua pelle: la mattina si prende del tempo per detergere la pelle prima di applicare crema e siero.

Lato make-up la modella ha ammesso di preferire un trucco semplice, veloce e naturale. I suoi must have? Skin Fetish di Pat McGrath e la crema colorata di Heaven On Main Street, un brand di green beauty assolutamente da possedere come valida alternativa al fondotinta.

Il Black Friday si avvicina e la Skin Fetish è un must have essenziale quest’anno così strano in cui si esce di meno ma abbiamo comunque bisogno di curarci di noi per sentirci belle. I prodotti naturali oltretutto offrono il doppio vantaggio di mantenere giovane la pelle salvaguardando l’ambiente…per cui, forza, via libera allo shopping!