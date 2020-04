BB Cream: cosa sono e come sceglierle

Le BB cream, ossia Blemish Balm Cream, sono un prodotto cosmetico versatile che unisce esigenze di make-up e di skin care.

Parliamo di: Bellezza naturale

La prima fu formulata in Germania negli anni ’60 come crema protettiva da usare in seguito a trattamenti chirurgici. Negli anni seguenti divennero estremamente popolari nei Paesi asiatici, tanto da diventare un prodotto cult in Corea e Giappone. Oggi sono diffuse in tutto il mondo e amate per la loro versatilità: oltre ad essere ottimi prodotti di make-up si occupano anche di skin care. Possono essere definite dei balsami di bellezza per le imperfezioni che in un solo gesto nutrono, idratano, levigano e uniformano il colorito della pelle del viso creando un look curato dall’effetto naturale: in questo articolo tutto ciò che c’è da sapere per scegliere la bb cream più adatta.

BB Cream: tutto ciò che c’è da sapere

La BB Cream è esplosa in occidente solo pochi anni fa, quando la k-beauty è diventata uno dei più grandi trend di bellezza attuali, eppure si conosceva già da tempo per essere un prodotto completo e utilissimo per la skin routine di ogni donna. La BB cream uniforma le discromie del viso e minimizza le imperfezioni da acne e le piccole rughe, idrata e protegge la pelle grazie a principi attivi, oltre ad avere la funzione di protezione solare. All’apparenza sembra quasi un fondotinta eppure è molto più di questo. Come si sceglie la BB cream giusta? Dipende tutto dalla pelle:

Per quelle grasse o miste sono opacizzanti, quindi con una composizione che preveda ingredienti regolatori della produzione di sebo;

Per pelli sensibili sono consigliabili prodotti dermatologicamente testati per ridurre al minimo le reazioni cutanee o con un INCI bio;

testati per ridurre al minimo le reazioni cutanee o con un INCI bio; Per quelle secche ne serve una ricca di elementi nutritivi ed idratanti;

Infine le BB cream con acido ialuronico, antiossidanti e vitamine sono indicate per pelli più mature, soprattutto per chi ha molte rughe di espressione. Il consiglio naturalmente è sempre quello di scegliere prodotti bio, cruelty free. Le BB cream sono delle creme multiuso adatte alle più svariate esigenze: su Amazon se ne trovano tantissime quindi occorre scegliere sapientemente puntando su prodotti di aziende consigliate con una storia naturale solida alle spalle, per non rischiare di cadere in errore. Grazie alla loro formulazione, le BB cream possono essere applicate sul viso con le mani, perché sono sostanzialmente delle creme colorate, una via di mezzo tra trattamento skincare e prodotto make up. Ora non resta che scegliere la più adatta in funzione della vostra pelle e provarla direttamente: non c’è da pentirsi!