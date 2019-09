Batterio New Delhi: 30 morti in Toscana, oltre 700 i ricoverati

Salgono a 30 le morti sospette in Toscana, potenzialmente legate al batterio New Delhi: oltre 700 i ricoveri operati nel territorio regionale.

Almeno 30 morti in Toscana si sospetta siano legate al batterio New Delhi. Un agente patogeno in grado di portare al decesso circa il 40% di coloro che lo contraggono, almeno secondo quelle che sono le stime diffuse dalle autorità sanitarie regionali. Un dato quello delle vittime aggiornato al 31 agosto e in forte crescita rispetto ai precedenti dati (17 morti) e che si fermavano al mese di luglio.

Secondo l’Agenzia Regionale di Sanità, che si occupa del monitoraggio relativo alla diffusione degli enterobatteri Ndm (New Delhi metallo beta-lactamase) nella Regione Toscana, da novembre 2018 ad agosto 2019 sono stati registrati 708 ricoveri ospedalieri per i quali è scattato il sospetto di batterio New Delhi.

In 75 di questi ricoverati è stato isolato l’enterobatterio Ndm, che si ritiene abbia portato poi alla morte di 30 pazienti (circa il 40%). A sottolinearlo l’ARS toscana:

Sono stati isolati nel sangue di 75 pazienti. I casi sono risultati letali nel 40% dei pazienti con sepsi, percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici.

I medici sottolineano inoltre che si tratta in questo caso di un meccanismo di antibiotico-resistenza nuovo e molto pericoloso per la salute pubblica, soprattutto perché messo in atto da batteri normalmente presenti nella flora intestinale:

L’Ndm rappresenta un nuovo meccanismo di antibiotico-resistenza, sviluppato da batteri normalmente presenti nella flora intestinale umana che possono diventare virulenti in seguito all’esposizione prolungata a determinati antibiotici. La capacità di resistere agli antibiotici rende pertanto pericolosi questi batteri, soprattutto in pazienti fragili, già colpiti da gravi patologie o immunodepressi.

Costituita a maggio 2019 un’unità di crisi per contrastare la diffusione del batterio New Delhi, con le aziende sanitarie toscane impegnate in attività di sorveglianza tramite screening attivo. È stata elaborata anche una sorta di mappa di supporto per meglio monitorare l’evoluzione del fenomeno. Di seguito la localizzazione dei casi accertati di batterio New Delhi:

Azienda ospedaliero-universitaria Pisa: 31 casi;

Osp. Riuniti Livorno: 9;

Ospedale unico della Versilia: 8;

Presidio di riabilitazione cardiologico di Volterra: 6;

Nuovo osedale delle Apuane (Massa): 4;

Ospedale Lotti (Pontedera) e Ospedale civile di Cecina 3;

Ospedale San Luca (Lucca): 2;

Aou Careggi, Aou Senese, Ospedale pediatrico apuano, Centro di riabilitazione di Terranuova Bracciolini, Ospedale San Jacopo di Pistoia, Ospedale Ss. Cosma e Damiano di Pescia, Ospedale civile di Piombino, Ospedale San Francesco (Barga), Ospedale S. Maria Maddalena di Volterra: 1 caso riconosciuto per ciascuna struttura.

