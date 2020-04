Batterie delle auto elettriche: presente e futuro (podcast)

Fonte immagine: iStock

In questa puntata di Zero Emissioni cerchiamo di capire lo stato attuale delle batterie per le auto elettriche e quali sono i possibili sviluppi futuri.

Secondo il premio Nobel Stanley Whittingham, nel mondo delle batterie il litio continuerà ad essere importante per i prossimi 10-20 anni. Eppure, intorno alle batterie a litio utilizzate anche per spingere le auto elettriche, ci sono diverse tematiche da approfondire e in questa puntata cercheremo di spiegare quali sono i pro, i contro e come si sta muovendo la ricerca per cercare di ottimizzare gli accumulatori.

Zero Emissioni è un podcast realizzato da Matteo Virelli per GreenStyle.

