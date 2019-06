Batteria per bici elettrica: amperaggio e scelta

La batteria è uno degli elementi più importanti di una bici elettrica: ecco quali sono le caratteristiche principali e l'amperaggio.

La batteria rappresenta una delle componenti più importanti all’interno di una bici elettrica. Grazie al sistema di accumulo dell’energia sarà possibile assistere la pedalata, alleggerendo lo sforzo del ciclista. Ne esistono di differenti tipologie, variabili sia nella composizione interna, intesa soprattutto come materiali utilizzati, che nella capacità di immagazzinamento e rilascio.

Uno degli aspetti di cui tenere conto quando si sceglie una batteria per bici elettrica è l’amperaggio, che molte informazioni può fornire in merito a quelle che saranno le prestazioni finali della e-bike. Espressa in Ah, questa misura rappresenta la capacità dell’accumulatore di mantenere la carica durante l’utilizzo: un maggiore amperaggio corrispondere a una maggiore durata.

Inoltre l’amperaggio di una batteria influenzerà anche la risposta del motore della bici elettrica quando si affronteranno le salite: più è il valore Ah e maggiore sarà la spinta assicurata dalla due ruote. Di seguito alcune proposte relative alla scelta della batteria per la e-bike, che in ogni caso dovrà tenere conto della potenza del motore elettrico di cui è dotata la bicicletta elettrica.

Batteria per bici elettrica: scelta

X-go

La batteria per bici elettrica X-go è una Li-ion da 36 V, 10 Ah. Il suo utilizzo è consigliato per motori dai 200 ai 350 W (36V). Il suo peso è di 3,25 chilogrammi, mentre le dimensioni sono 39 centimetri di lunghezza, 11 di larghezza e 7,5 cm di altezza.

Sopporta 500 cicli di scarica, mentre la durata di un singolo ciclo di carica oscilla tra le 3 e le 5 ore (corrispondenti a circa 30 chilometri). Facile da montare e smontare, è dotata di sistema per evitare lo spegnimento durante la guida. Funziona tra i -20 e i 60 gradi centigradi e la garanzia è di 12 mesi. Il prezzo di listino è di 200 euro.

Pro: Peso, montaggio, prezzo.

Contro: Amperaggio.

Haneride XH259-10J

La batteria Haneride per bici elettriche è una 24 V da 13 Ah. È realizzata con tecnologia Li-ion, con dimensioni contenute pari a 38,6 centimetri di lunghezza, 9,5 di larghezza e 8,6 cm di altezza. Il suo peso netto è di 3,2 chilogrammi, mentre quello lordo è di 4 kg.

Può sopportare 500 cicli di ricarica mantenendo circa il 60% di capacità di accumulo e viene fornita con una garanzia di 18 mesi. Il prezzo di listino indicato per questa batteria per bici elettrica è di 229 euro.

Pro: Amperaggio, garanzia.

Contro: Prezzo, peso.

Landcrossers

La Landcrossers 24 V è una batteria agli ioni di litio per bici elettrica che presenta un amperaggio pari a 10,4 Ah. Il peso lordo dell’accumulatore è di circa 3 chilogrammi, mentre le dimensioni metriche sono di 39 centimetri di lunghezza, 11 di larghezza e 7,5 cm di altezza.

I produttori ne consigliano l’impiego in abbinamento a motori da 250 W. Dispone di certificazione CE, RoHS, MSDS. La temperatura di lavoro è compresa tra 0 a 45 gradi per la ricarica, tra -20 e 60° per l’utilizzo e tra 0 e 30 per la conservazione. Il prezzo di listino è di circa 170 euro.

Pro: Prezzo, peso.

Contro: Amperaggio, limitato abbinamento a motori elettrici.

Scelta della redazione e consigli

Tra le soluzioni presentate la scelta della redazione è a favore della Haneride, che sebbene presenti un prezzo leggermente superiore alle altre può contare su un amperaggio superiore e su una maggiore durata nel tempo. Interessante anche la garanzia di durata pari a 18 mesi. In ogni caso si consiglia di prestare attenzione al momento di acquistare una batteria per bici elettrica, verificando in modo particolare la compatibilità tra la stessa e la propria e-bike.