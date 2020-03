Bath bombs: prodotti bio e consigli d’uso

Parliamo di: Bellezza naturale

Ansia, stress, bisogno di coccole: la soluzione è la bath bomb che trasforma il bagno in un arcobaleno di sensazioni profumate. L’aroma si sprigiona nell’atmosfera e ti permette di entrare in un limbo da cui nessuno vuole più uscire. Le migliori bombe d’acqua sono fatte di ingredienti naturali, ideali per il relax, con fragranza naturale e per favorire la guarigione e il rilassamento..

Bath bombs: consigli d’uso

Come funziona? Basta riempire una vasca di acqua calda e immergersi insieme ad una bomba da bagno attivando l’effervescenza, godendosi gli oli essenziali naturali, il profumo e i colori. Banditi conservanti o solfati, il colore è per divertirsi a fare il bagno ma non macchia la vasca. Quando la bomba ha fatto il suo effetto, basta far scorrere l’acqua e lasciare che la pelle si idrati. Quando si esce si riscopre il piacere di una pelle liscia e morbida ma soprattutto di un umore rilassato e calmo. Sono un ottimo regalo per Natale, compleanni, anniversari, vacanze, festa degli insegnanti, festa del papà, festa della mamma ecc…

Le bath bomb sono nella pratica sferette di materiali secchi che a contatto con l’acqua vanno in effervescenza. Sono insomma un’alternativa frizzante ai classici oli da bagno, perché l’abluzione nella vasca si trasforma in un viaggio multisensoriale, in cui colori, profumi e calori si mescolano in un’esperienza fuori dal comune. Il profumo e la composizione ipnotica dell’acqua cambiano il modo di percepire il momento bagno, specialmente se accompagnati da un buon libro, un bicchiere di vino e della musica adeguata. Più sono fresche, più sono esplosive ma non hanno una data di scadenza. Una bomba da bagno a strati impiega circa cinque minuti a espletare tutta la sua effervescenza.

Gli ingredienti delle bombe da bagno non sono aggressivi e non irritano le pelli normali. Se la pelle è molto sensibile, la scelta migliore è evitare le sfere con più strati o quelle che includono limonene, linalolo e sodio lauriletere solfato. Per scoprire se è adatta alla pelle occorre leggere gli ingredienti: sceglile naturali ed organiche al 100%; senza additivi o sostanze chimiche pericolose; sicure per i bambini.